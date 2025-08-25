Drei Verletzte nach Großbrand im Hamburger Hafen: Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

In Hamburg ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Eine dunkle Rauchwolke zog über die Stadt, es waren weithin Knallgeräusche zu hören.

Anzeige

Durch den Brand einer Lagerhalle im Hamburger Hafen sind drei Menschen verletzt worden. Dies sagte Feuerwehrsprecher Lorenz Hartmann der Deutschen Presse-Agentur. Zur Schwere der Verletzungen konnte er zunächst keine Angaben machen. 25 Menschen seien von Polizei und Feuerwehr unverletzt aus dem Gefahrenbereich gerettet worden.

In einer Lagerhalle im Hamburger Hafen war am Montag (25. August) ein Feuer ausgebrochen. Es waren weithin Knallgeräusche zu hören, die auf kleinere Explosionen schließen ließen. Zudem war eine große Rauchsäule über dem Stadtteil Veddel zu sehen.

Trümmerteile seien auch auf die nahe Autobahn geflogen. Hartmann zufolge wurde dadurch dort eine Person verletzt, die vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden sei.

Der Einsatz war für die Feuerwehr zeitweise schwierig: Trümmerteile trafen Einsatzfahrzeuge, wie Sprecher Hartmann am Brandort sagte. Die Einsatzkräfte hätten sich daraufhin mehrere Hundert Meter zurückgezogen.

Auch in den News:

"Wir werden hier noch mehrere Stunden im Einsatz sein", sagte Hartmann. "Also der Einsatz wird sich noch bis in die späten Abendstunden oder die frühen Morgenstunden ziehen." Zur Unterstützung seien auch die Flughafenfeuerwehr sowie Wasserwerfer der Polizei hinzugezogen worden.

Anzeige

Anzeige

A1 vollständig gesperrt

Nach Polizeiangaben wurde zudem die nahegelegene Autobahn A1 zwischen Norderelbe und Moorfleet wegen Trümmerteilen komplett gesperrt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Stau auch auf der A7

Auf der A1 staut sich der Feierabendverkehr auf mehreren Kilometern. In Richtung Norden stockte er zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Norderelbe auf einer Länge von zwölf Kilometern. In der Gegenrichtung waren es zwischen Hamburg-Öjendorf und Billstedt zwei Kilometer.

Auch auf der Autobahn A7 staut sich der Verkehr vor dem Elbtunnel in Richtung Norden auf vier Kilometer, in Richtung Süden auf fünf Kilometer. Die Polizei bat auf X darum, den Bereich weiträumig zu umfahren und das Gebiet zu meiden.

Auf den Fernverkehr der Deutschen Bahn wirkt sich der Brand dagegen nicht aus, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mitteilte. In dem Bereich des Brandes befinde sich allein die Hafenbahn. Die für die Hafenbahn zuständige Hafenverwaltung HPA war zunächst nicht zu erreichen.

Anzeige

Anzeige

Eplosion mehrerer Gasbehälter

Bei dem Brand ist durch die Explosion mehrerer Druckgasbehälter mindestens eine weitere Halle in Brand geraten. Auch gebe es weitere kleinere Brände auf dem Gelände, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich in den Druckbehältern Lachgas befinde.

Ursprung des Feuers sei der Brand eines Fahrzeugs gewesen, das in der Lagerhalle abgestellt war. Die Feuerwehr sei mit fünf Löschzügen und mehreren Rettungswagen im Einsatz. Unterstützt werde sie auch von einem Spezialfahrzeug der Flughafenfeuerwehr.

Der Großbrand im Hamburger Stadtteil Veddel südöstlich der Innenstadt beschäftigte Hunderte Feuerwehrleute. Wasserwerfer der Polizei fuhren am Abend vor.