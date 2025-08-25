Anzeige
Lieferung von Magneten verlangt

Trump droht China mit Zöllen in Höhe von 200 Prozent

  • Veröffentlicht: 25.08.2025
  • 23:03 Uhr
  • Reuters
US-Präsident Donald Trump
US-Präsident Donald Trump

"Wir müssen ihnen einen Zoll von zweihundert Prozent oder so etwas auferlegen": Das kündigte US-Präsident Trump an, sollte China der Forderung nicht nachkommen, den USA Magnete zu liefern.

US-Präsident Donald Trump verlangt von China die Lieferung von Magneten. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. China müsse der Forderung nachkommen, oder "wir müssen ihnen einen Zoll von zweihundert Prozent oder so etwas auferlegen", sagte Trump demnach am Montag (25. August) vor Journalist:innen.

Die Regierung in Peking hatte im April als Reaktion auf Zollerhöhungen der USA mehrere Produkte aus Seltenen Erden sowie Magnete auf ihre Liste für Exportbeschränkungen gesetzt.

Derzeit gilt eine Mitte August vereinbarte 90-tägige Pause im Zollstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Damit wurde eine Eskalation mit gegenseitigen Zöllen von über 100 Prozent vorerst abgewendet.

Trump erklärte, Chinas Präsident Xi Jinping wolle sich mit ihm treffen und habe ihn nach China eingeladen. Er werde zu einem späteren Zeitpunkt auch nach China reisen, sagte Trump, ohne konkreter zu werden.

