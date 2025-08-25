Anzeige
Künstliche Intelligenz

Elon Musk verklagt Apple und ChatGPT-Erfinder OpenAI

  • Aktualisiert: 25.08.2025
  • 22:46 Uhr
  • dpa
Elon Musk wirft Apple und OpenAIwettbewerbswidriges Verhalten vor.
Elon Musk wirft Apple und OpenAIwettbewerbswidriges Verhalten vor.© Sebastian Gollnow/dpa

Tech-Milliardär Elon Musk hat Klage gegen Apple und den ChatGPT-Erfinder OpenAI eingereicht. Der Vorwurf: Der iPhone-Konzern benachteilige Chatbots anderer Firmen wie den von Musks Unternehmen xAI.

Anzeige

Tech-Milliardär Elon Musk zerrt Apple und den ChatGPT-Erfinder OpenAI vor Gericht, weil sein eigener KI-Chatbot Grok angeblich benachteiligt wird.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Musks KI-Firma xAI behauptet in der in Texas eingereichten Klage, der iPhone-Konzern behindere andere Chatbots, um ChatGPT einen Vorteil zu gewähren. Apple entgegnete bereits nach Musks erster Klagedrohung vor zwei Wochen, der App Store des Konzerns sei konzipiert, um fair zu sein und niemanden zu bevorteilen.

Apple hatte im vergangenen Jahr eine Kooperation mit OpenAI gestartet, bei der Nutzer:innen von iPhones und anderen Geräten direkte Anfragen bei ChatGPT stellen können. Dem Konzern zufolge könnten mit der Zeit auch andere KI-Chatbots auf diese Weise integriert werden.

In der Klage beschwert sich xAI darüber, dass Grok durch den direkten Draht zu ChatGPT wertvolle Interaktionen mit Nutzer:innen entgingen. Das mache es schwieriger, die Software mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu verbessern, während OpenAI einen Vorteil habe.

Anzeige
Anzeige

Musk wirft Apple und OpenAI Monopol vor

Aus Sicht von xAI ist Apple ein Monopolist im Smartphone-Markt in den USA mit einem Anteil von 65 Prozent und OpenAI halte ein Monopol bei KI-Chatbots mit 80 Prozent. Das ist die Grundlage dafür, ihnen wettbewerbswidriges Verhalten vorzuwerfen. Ziel der Klage ist neben Schadenersatz ein Verbot der aktuellen Kooperation.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Musk ist bereits in einen langwierigen Rechtsstreit mit OpenAI verwickelt und wirft Firmenchef Sam Altman vor, die ChatGPT-Entwicklerfirma unrechtmäßig umbauen zu wollen.

Mehr News
US-Präsident Donald Trump
News

Trump droht China mit Zöllen in Höhe von 200 Prozent

  • 25.08.2025
  • 23:03 Uhr
25.08.2025: Nachdem in einer Lagerhalle in einem Hamburger Gewerbegebiet ein Feuer ausbrach, kam es zu mehreren Explosionen, bei denen Metallteile auch auf die naheliegende Autobahn 1 geflogen sind.
News

Drei Verletzte nach Großbrand im Hamburger Hafen: Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

  • 25.08.2025
  • 21:47 Uhr
13. Januar 2025, Finnland, Porvoo: Der Öltanker Eagle S ankert im Finnischen Meerbusen. Der Tanker wird verdächtigt, Teil der sogenannten russischen Schattenflotte zu sein.
News

Finnland in Sorge wegen eines ominösen Frachters

  • 25.08.2025
  • 18:01 Uhr
Das Verfahren liegt nun bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die Anklage wegen mutmaßlicher China-Spionage erhoben hat.
News

Mutmaßliche Agententätigkeit für China: US-Bürger droht Prozess in Deutschland

  • 25.08.2025
  • 17:15 Uhr
Sitzung des russischen Sicherheitsrats mit Putin
News

Internationaler Haftbefehl gegen Kremlchef: Wird Putin jemals zur Rechenschaft gezogen?

  • 25.08.2025
  • 16:37 Uhr
Trump führt seinen Kampf gegen kritische Berichterstattung fort und stellt sogar Sendelizenzen infrage.
News

"Fake News": Trump will Nachrichtensendern in den USA Sendelizenzen entziehen

  • 25.08.2025
  • 16:24 Uhr
Atommüll Zwischenlager Ahaus
News

Größter Atommüll-Transport seit Jahrzehnten: Castoren rollen bald von Jülich nach Ahaus

  • 25.08.2025
  • 15:13 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250824-911-013835
News

Wadephul appelliert an Union und SPD: "Müssen zum Teamspiel bereit sein"

  • 25.08.2025
  • 14:51 Uhr
GERMANY-ELECTION/MIGRATION
News

Ex-Vizekanzler Habeck verlässt den Bundestag - das ist der Grund

  • 25.08.2025
  • 14:23 Uhr
Die Memoiren des mutmaßlichen Epstein-Opfers Virginia Giuffre sollen posthum erscheinen.
News

Brisantes Buch: Memoiren von Epstein-Opfer Giuffre erscheinen posthum

  • 25.08.2025
  • 14:11 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 25. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 19:45

  • 21:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 18:00

  • 09:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 15:45

  • 08:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 16:00

  • 11:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 19:45

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 16:30

  • 10:44 Min
  • Ab 12