UN-Generaldebatte

Explosive Rede erwartet: Netanjahu spricht vor UN - Generaldebatte hier live verfolgen

  • Veröffentlicht: 26.09.2025
  • 12:24 Uhr
  • Emre Bölükbasi
Die UN-Rede des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu (Bild) wird mit Spannung erwartet. (Archivbild)
Die UN-Rede des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu (Bild) wird mit Spannung erwartet. (Archivbild)© REUTERS

Am vierten Tag der 80. UN-Generaldebatte steht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Fokus. Mit scharfer Kritik an der wachsenden Anerkennung Palästinas durch westliche Staaten droht eine explosive Rede.

Am vierten Tag der 80. UN-Generaldebatte spricht am Freitag (26. September) unter anderem Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Im Mittelpunkt dürfte die Anerkennung Palästinas durch Länder wie Frankreich, Großbritannien und Kanada stehen, die Israel scharf kritisiert. Die israelische Regierung lehnt diese Anerkennung strikt ab und bezeichnet sie als "enorme Belohnung" des Terrors der islamistischen Hamas.

Netanjahu

Die Spannung steigt, denn Netanjahus Rede wird als scharf und "sehr intensiv" erwartet. Ob er eine vollständige Annexion des Westjordanlandes ankündigt, bleibt offen. Der Auftritt Netanjahus gilt als einer der Höhepunkte der Generaldebatte.

Kurz vor Netanjahus Rede erinnerte UN-Vollversammlungspräsidentin Annalena Baerbock an die Grundprinzipien der UN-Charta: Annexionen seien verboten und humanitäre Hilfe dürfe nicht als Kriegswaffe missbraucht werden. Sie forderte einen Waffenstillstand im Gaza-Konflikt, um Geiselnahmen zu beenden und Hilfslieferungen zu ermöglichen. Baerbock betonte zudem das Recht aller Völker auf Selbstbestimmung und die historische Verpflichtung, dass Palästinenser:innen und Israelis friedlich nebeneinander leben können.

Auch in den News:

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
