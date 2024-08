Extreme Hitze fordert erneutes Opfer: Deutscher bricht auf Mallorca zusammen und stirbt

Auf der spanischen Insel Mallorca erlag ein 70-jähriger Deutscher offenbar den Folgen eines Hitzschlages und starb.

Die andauernde Hitzewelle auf der spanischen Ferieninsel Mallorca fordert erneut ein Todesopfer, wie ein Sprecher der spanischen Polizei Guardia Civil der "Mallorca Zeitung" bestätigte.

Rettungsteam konnte nur noch Tod feststellen

Demnach sei der 70 Jahre alte Deutsche mit seiner Frau am Sonntag (11. August) im Nordosten der Insel (um die Gemeinde Colònia de Sant Pere) unterwegs gewesen. Gegen 15 Uhr habe sich der Senior im Torrente des Parral zunächst schlecht gefühlt und sei schließlich umgekippt.

Zwar wählte die Frau den Notruf, allerdings konnte das Rettungsteam nur noch den Tod des Mannes feststellen. Als Todesursache vermute die Polizei einen Hitzschlag.

Die Guardia Civil brachte den Leichnam per Hubschrauber zur Autopsie, um die mögliche Todesursache durch Hitzschlag bestätigen zu lassen. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet lag die Höchsttemperatur an dem Unglückstag in dem Gebiet bei 34 Grad.

Ob sich das Ehepaar auf der Insel im Urlaub aufhielt oder dort wohnt, wurde zunächst nicht bekanntgegeben, berichtet "T-online".

Vermutlich vierter Hitzetoter

Zwar liegt der offizielle Autopsiebericht noch nicht vor, dennoch werde davon ausgegangen, dass es sich bei dem 70-Jährigen um das vierte Todesopfer in diesem Jahr aufgrund der großen Hitze auf der Insel handelt.

Offenbar erlitten zudem ein 60-Jähriger auf einem Boot und ein 61-Jähriger in seinem Auto jeweils einen Kreislaufzusammenbruch, der möglicherweise durch einen Hitzschlag ausgelöst wurde. Außerdem ist ein 20-jähriger Gärtner in Son Vida gestorben, bei dem ebenfalls die extreme Hitze als Ursache angenommen wurde.

Wetteraussichten auf Mallorca

Laut Wetterprognosen soll es am Mittwoch (14. August) auf der spanischen Insel zu einem Wetterumschwung kommen. Dabei werden Schauer, Hagel und Gewitter erwartet. Daher gilt für die Urlaubsinsel die Unwetterwarnstufe Orange. Zudem sollen die Temperaturen dann auch unter die 30-Grad-Marke fallen.