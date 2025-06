Extreme Hitze im Anmarsch: Deutschland drohen historische Rekordtemperaturen

Deutschland steht vor einer außergewöhnlich intensiven Hitzewelle. Meteorologen warnen vor flächendeckenden Temperaturen über 35 Grad – in einigen Regionen könnten sogar 40 Grad überschritten werden. Der Deutsche Wetterdienst ruft zur Vorsicht auf.

Nach einer Phase schwerer Unwetter steht Deutschland nun eine massive Hitzewelle bevor. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zieht ab dem Wochenende heiße Luft aus Nordafrika über Spanien und Frankreich bis nach Mitteleuropa. Besonders besorgniserregend ist dabei, dass der Sommer gerade erst begonnen hat: "Wenn das der Start in den Sommer sein soll, möchte ich nicht wissen, was uns dann im Hochsommer erwartet.", so Meteorologe Dominik Jung gegenüber t-online.de. Ein "Höllensommer", wie er in den vergangenen Jahren immer wieder befürchtet wurde, könnte in diesem Jahr Realität werden.

Hitzeblase aus Nordafrika erreicht Deutschland

Bereits am Samstag und Sonntag könnten am Oberrhein Temperaturen bis zu 35 Grad erreicht werden – inklusive tropischer Nächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken.

Spätestens ab Montag wird die Hitze dann landesweit zu spüren sein. Das Wettermodell ICON, mit dem der DWD arbeitet, prognostiziert für Montag Werte von rund 26 Grad im Osten und 33 Grad im Westen und Süden. Selbst im Norden und an den Küsten dürften kaum Orte unterhalb dieser Marke bleiben – eine außergewöhnliche Ausdehnung der Hitze.

Höhepunkt zur Wochenmitte: Bis zu 42 Grad möglich

Der Höhepunkt der Hitzewelle wird für Mittwoch erwartet. Laut Jung könnten dann Temperaturen von bis zu 42 Grad erreicht werden – insbesondere in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, dem Saarland, aber auch in Sachsen, Brandenburg und Berlin. Jung gegenüber t-online.de: "Das geht in Richtung historische Hitzewelle."

Der aktuelle Hitzerekord in Deutschland liegt bei 41,2 Grad – gemessen 2019. Dass dieser Wert übertroffen wird, erscheint nach aktueller Datenlage nicht ausgeschlossen. "Das ist keine normale Hitze, auch wenn es wieder einige Menschen geben wird, die sagen, 'das war doch schon immer so'", so Jung. "Nein, das ist nicht normal."

Wetterdienst warnt vor gesundheitlichen Risiken

Der Deutsche Wetterdienst warnt eindringlich vor gesundheitlichen Folgen der Hitze: "Neben Kreislaufproblemen können auch Hitzekrämpfe oder Hitzschlag Folgen der starken Wärmebelastung sein." Schon jetzt rät der DWD dazu, Vorbereitungen für weitere Hitzetage zu treffen – etwa durch den Kauf von Klimageräten oder das Anpassen des Tagesrhythmus.

Ab Donnerstag soll die Hitze langsam nachlassen. Im Westen werden dann wieder 22 bis 26 Grad erwartet, während im Osten weiterhin über 30 Grad möglich sind. Im Vergleich zu anderen Regionen Europas kommt Deutschland dabei noch glimpflich davon. In Südspanien rechnet Meteorologe Jung bereits am Wochenende mit Temperaturen von 45 bis 50 Grad.