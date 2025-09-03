Anzeige
Irritationen bei internationalen Gästen

Finnland will Hakenkreuz-Flaggen der Luftwaffe endgültig abschaffen

  • Veröffentlicht: 03.09.2025
  • 17:13 Uhr
Finnische Soldaten mit einer Hakenkreuz-Flagge: Das umstrittene Symbol soll nun endgültig aus dem Militäralltag verschwinden.
Finnische Soldaten mit einer Hakenkreuz-Flagge: Das umstrittene Symbol soll nun endgültig aus dem Militäralltag verschwinden.© Martti Kainulainen/Lehtikuva/AP/dpa

Unglaublich, aber wahr: Noch immer prangen Hakenkreuze auf historischen Flaggen der finnischen Luftwaffe. Wegen wiederholter Kritik und unangenehmer Zwischenfälle will das Militär die Symbole jetzt endgültig abschaffen.

  • Die Finnen nutzten das Hakenkreuz noch vor den Nazis
  • Deutsche Soldat:innen boykottieren Zeremonie wegen Flaggen

Finnland will die Flaggen seiner Luftwaffe, die ein Hakenkreuzsymbol tragen, aussortieren. Wie das Luftwaffenkommando der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, solle dies "in naher Zukunft" geschehen.

Zuvor hatte der finnische Sender Yle berichtet, dass die Hakenkreuz-Flaggen im Rahmen einer Reform abgeschafft werden sollen. Demnach sagte Luftwaffen-Oberst Tomi Böhm, dass "manchmal unangenehme Situationen mit ausländischen Besuchern" entstanden seien. Es sei sinnvoll, mit der Zeit zu gehen, sagte Böhm zu Yle.

Die Finnen nutzten das Hakenkreuz noch vor den Nazis

Im Jahr 1918 wurde die finnische Luftwaffe gegründet. Der schwedische Aristokrat Eric von Rosen schenkte den Streitkräften ihr erstes Flugzeug und verzierte es mit seinem Glückssymbol: dem Hakenkreuz. Seitdem trugen alle finnischen Militärflugzeuge die Swastika - also bevor sich die Nationalsozialisten des Hakenkreuzes als Zeichen bemächtigten.

1945 wurde das Symbol auf den finnischen Flugzeugen durch ein neues ersetzt, aber erst 2017 wurde das Hakenkreuz aus dem Emblem des finnischen Luftwaffenkommandos entfernt. Und bis heute ist es noch auf einigen historischen Flaggen des Kommandos zu sehen, die unter anderem bei Paraden geschwenkt werden.

Deutsche Soldat:innen boykottieren Zeremonie wegen Flaggen

Das führte immer wieder zu Verwunderung bis Ärger mit internationalen Besucher:innen. Die englische Zeitung "The Telegraph" zitierte den Historiker Teivo Teivainen, der von einem Vorfall mit Angehörigen der deutschen Luftwaffe im Jahr 2021 berichtete. Demnach sollen die deutschen Soldat:innen einer Zeremonie in Lappland ferngeblieben sein, nachdem sie erfahren hatten, dass dort Hakenkreuz-Fahnen zur Schau gestellt werden sollten.

Auch wenn Finnland laut Historiker Teivainen einen Zusammenhang seiner Hakenkreuz-Fahnen mit den deutschen Nationalsozialisten stets abgestritten hat, sei es bemerkenswert, dass der schwedische Spender Eric von Rosen in den 1930er-Jahren als Nazi-Sympathisant galt und über seine Frau mit Hermann Göring verschwägert war.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

