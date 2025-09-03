Anzeige
Spekulationen über mögliche Nachfolge

Kim Jong-uns Tochter erstmals bei Auslandsreise an der Seite von Nordkoreas Machthaber

  • Veröffentlicht: 03.09.2025
  • 15:07 Uhr
  • dpa
Kim Jong-un erscheint bei seiner Reise nach Peking erstmals mit Tochter an der Seite – Beobachter:innen spekulieren über ihre Rolle.
Kim Jong-un erscheint bei seiner Reise nach Peking erstmals mit Tochter an der Seite – Beobachter:innen spekulieren über ihre Rolle.© Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File

Nordkoreas Machthaber reist nach Peking – und hat dabei erstmals seine Tochter im Schlepptau. Beobachter:innen werten den Auftritt als möglichen Hinweis auf ihre künftige Rolle im Machtgefüge.

Anzeige

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat seine Tochter zu ihrer ersten offiziellen Auslandsreise nach Peking mitgenommen. Als Kim am Dienstag (2. September) in der chinesischen Hauptstadt aus seinem Privatzug stieg, war das junge Mädchen auf den offiziellen Fotos der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA dicht an seiner Seite zu sehen. Laut Berichten hat sie auch, gemeinsam mit Kims Schwester Kim Yo Jong, an den Feierlichkeiten rund um die Militärparade zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans und des Endes des Zweiten Weltkriegs teilgenommen.

Auch in den News:

Beobachter:innen spekulieren bereits seit längerem, ob Kim seine Tochter als mögliche Nachfolgerin positionieren möchte. Dabei ist bislang nur wenig über das junge Mädchen bekannt. Weder ihr Alter noch ihr Name wurden offiziell von den nordkoreanischen Staatsmedien bestätigt. Laut Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll seine Tochter "Ju Ae"  heißen.

Seit rund drei Jahren begleitet das Mädchen den nordkoreanischen Machthaber regelmäßig auf offiziellen Terminen - erstmals 2022 beim Test einer Interkontinentalrakete. Seither wurde sie auf dutzenden Veranstaltungen gesehen, meist direkt an der Seite ihres Vaters.

Militärparade in China mit Putin und Kim

Militärparade in China mit Putin und Kim - HIER im Video auf Joyn

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Symbolbild: Die Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung registrieren deutlich mehr Anfragen, seit das neue Wehrdienstgesetz beschlossen wurde.
News

Wehrdienst bei der Bundeswehr: Warum Beratungsstellen zur Verweigerung raten

  • 03.09.2025
  • 16:15 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250903-911-021104
News

Innenminister Dobrindt bei :newstime: AfD "wegregieren", nicht "wegverbieten"

  • 03.09.2025
  • 15:50 Uhr
U-Boot-Wrack von 1919 geborgen
News

Deutsches U-Boot U16 zerbricht bei Bergung – Expert:innen sprechen von "Super-GAU"

  • 03.09.2025
  • 14:47 Uhr
Putin bei der Militärparade in Peking: Der Kreml dementiert eine Verschwörung gegen die USA.
News

Putin in Peking: Kreml weist Trumps Verschwörungs-Vorwurf  zurück

  • 03.09.2025
  • 14:44 Uhr
Ray Dalio, Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates, findet ungewöhnlich scharfe Worte zur Wirtschafts- und Finanzpolitik von Donald Trump.
News

US-Milliardär Ray Dalio kritisiert Trump und warnt vor autokratischen Zügen in den USA

  • 03.09.2025
  • 14:36 Uhr
Der glühende Erdkern
News

Erdkern-Rotation wird langsamer: Das bedeutet es für den Menschen

  • 03.09.2025
  • 14:17 Uhr
Grado
News

Vierjähriges Mädchen aus Bayern ertrinkt vor italienischem Campingstrand

  • 03.09.2025
  • 12:45 Uhr
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt drängt über die EU-Asylreform hinaus auf schärfere Regeln.
News

EU-Asylreform nicht ausreichend: Dobrindt drängt auf schärfere Maßnahmen

  • 03.09.2025
  • 12:13 Uhr
Der Krieg in der Ukraine wird auch für Russlands Wirtschaft immer mehr zur Geduldsprobe.
News

Inflation, Rezession, Krieg: Russlands Wirtschaft in der Krise

  • 03.09.2025
  • 12:09 Uhr
Brände in Kalifornien
News

Mehrere Waldbrände in Kalifornien, Gebäude nahe alter Goldgräber-Stadt bei San Francisco zerstört

  • 03.09.2025
  • 11:51 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 19:55

  • 26:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 18:00

  • 13:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 15:45

  • 10:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 08:25

  • 04:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 19:55

  • 13:41 Min
  • Ab 12