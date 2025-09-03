Anzeige
Kampf gegen Massentourismus

Diese kroatische Touristenattraktion kann nur mit Termin besichtigt werden

  • Veröffentlicht: 03.09.2025
  • 17:51 Uhr
  • Michael Reimers
Die Serie Game of Thrones löste einen wahren Hype auf die mittelalterliche Stadt Dubrovnik in Kroatien aus.
Die Serie Game of Thrones löste einen wahren Hype auf die mittelalterliche Stadt Dubrovnik in Kroatien aus.© Getty Images

Das Urlaubsgeschäft boomt in Kroatien – doch viel historische Städte leiden unter der Flut an Reisenden. Dubrovnik verschärft deshalb seine Auflagen ab 2026 weiter.

Inhalt

  • Damit reguliert Dubrovnik bereits jetzt seinen Besucherzustrom
  • Dubrovniks Stadtmauer – nur mit Termin zu besichtigen

Jährlich reisen rund 1,3 Millionen Urlauber:innen nach Kroatien. Auf jeden dritten Kroat:in kommt damit ein Tourist. Zu viel für einige beliebte kroatische Städte. Besonders Dubrovnik mit seiner historischen Altstadt und einigen Drehorten aus der Erfolgsserie "Game of Thrones" erlebt einen Reiseboom. Doch mit lediglich 41.000 Einwohner:innen kamen 2024 täglich fast 15.000 Touristen:in in die Stadt.

Zu viel für die Bevölkerung und die historische Altstadt, wie Dubrovniks Bürgermeister Mato Franković im Podcast von "The Independet" meint. Neben einer Beschränkung von Kreuzfahrtschiffen pro Tag soll nun auch eines der berühmten Wahrzeichen der Stadt stärker eingeschränkt werden, so Franković.

Damit reguliert Dubrovnik bereits jetzt seinen Besucherzustrom

Mittlerweile dürfen nur noch zwei Kreuzfahrtschiffe pro Tag an der "Perle der Adria" anlegen. Dabei müssen die Dampfer auch mindestens acht Stunden anlegen, um ein schnelles Einstürmen von Menschenmassen zu vermeiden. Das hätte die vergleichsweise kleine Fläche der Stadt entlastet. "Wir haben diese Regelung eingeführt, damit die Besucher auch Zeit haben, andere Orte als nur die historische Altstadt zu besichtigen", so der Bürgermeister.

Zusätzlich zählen Kameras an den Eingängen Dubrovniks das Tourist:innen-Aufkommen in der Stadt. Online kann das eingesehen werden, damit Reisende ihren Besuch gegebenenfalls anpassen können, wie "ZDFheute" berichtet.

Dubrovniks Stadtmauer – nur mit Termin zu besichtigen

Das Wahrzeichen der Stadt, die Stadtmauer direkt am Meer, soll wegen der Menschenmassen ab 2026 auch stärker reguliert werden.

Geplant sei, dass die historische Sehenswürdigkeit nur noch mit Termin, also einem vorher zu buchenden Zeitslot, besichtigt werden kann. Damit wird das Besucheraufkommen begrenzt: "Ab nächstem Jahr müssen Sie einen Termin reservieren, um die Stadtmauern zu besichtigen", so der kroatische Bürgermeister gegenüber der britischen Zeitung.

Liegen-Krise auf Mallorca: Viele Urlauber:innen setzen zunehmend auf das eigene Handtuch, statt teure Liegen zu mieten.
News

Mallorca wird Luxusinsel

Steigende Preise auf Mallorca: Vom Urlaubsparadies zur Hochpreisinsel

Mallorca verändert sich: Die beliebte Baleareninsel wird immer teurer. Touristen und Einheimische kämpfen gleichermaßen mit steigenden Kosten, während die Tourismusbranche zunehmend auf Luxus setzt.

  • 19.08.2025
  • 16:09 Uhr
  • Verwendete Quellen:
  • "The Indeoendent": "Mayor of Dubrovnik reveals crackdown on overtourism after Game of Thrones visitor surge"
  • ZDFheute: "Aufruf an Touristen: Bitte benehmt euch!"
  • "t-online": "Ohne Reservierung kein Zutritt: Kroatische Stadt greift durch"
