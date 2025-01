Fire-Aid-Konzert: Diese Stars unterstützen die Opfer der Los-Angeles-Feuerkatastrophe

Die Liste der Musiker, die beim Benefizkonzert für Betroffene der Brandkatastrophe von L.A. auftreten wollen, wird immer länger. Auch eine Soul-Legende und eine bekannte Popsängerin wollen dabei sein.

Die verheerenden Brände in und um Los Angeles haben die Stars der Stars mobilisiert. Legenden wie auch top aktuelle Musik-Acts haben sich bereiterklärt, den Brand-Opfern zur Seite zu stehen. Mit Auftritten an zwei Veranstaltungsorten in Inglewood, südlich von Los Angeles, sollen am Donnerstag (30. Januar, Ortszeit) bei dem Benefizkonzert mit dem Namen "Fire Aid" Spenden gesammelt werden.

Legenden und top aktuelle Stars

Zum Benefizkonzert für Betroffene der verheerenden Brände in Südkalifornien haben sich die richtig großen Stars angesagt: Soul-Legende Stevie Wonder und Popsängerin Alanis Morissette wollen ebenso auftreten wie Olivia Rodrigo, No Doubt, Graham Nash, John Fogerty und die Black Crowes, wie die Veranstalter laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) bekanntgaben.

Zuvor hatten bereits prominente Musiker wie Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry, Joni Mitchell, Stevie Nicks, Rod Stewart, Sting, Jelly Roll, Green Day, Earth, Wind & Fire und die Red Hot Chili Peppers zugesagt. Neben den Künstler:innen sollen auch Betroffene und Einsatzkräfte zu Wort kommen und ihre Geschichten erzählen.

Geld für Opfer und Wiederaufbau der Infrastruktur

Mit dem durch das Benefizkonzert gesammelten Geld sollen nach Angaben der Veranstalter:innen Menschen unterstützt werden, die durch die Brände ihre Häuser verloren haben. Außerdem soll der Erlös in den Wiederaufbau der Infrastruktur fließen. Allein die Rockband Eagles hat bereits 2,5 Millionen Dollar für das Konzert spendiert. Der wiedergewählte Präsident Trump hingegen sieht keinen Grund, dem Land und den Menschen zu helfen. Er ist nicht der Ansicht, dass "wir Kalifornien irgendetwas geben sollten".

Im Folgenden die unverbindliche Liste bisher bestätigter Künstler:innen, aufgeführt nach den beiden Veranstaltungsorten:

Konzert im Intuit Dome (19:30 Uhr Ortszeit)

Billie Eilish

Earth, Wind & Fire

Gracie Abrams

Jelly Roll

Katy Perry

Lady Gaga

Lil Baby

Olivia Rodrigo

Peso Pluma

Rod Stewart

Stevie Wonder

Sting

Tate McRae

Konzert im Kia Forum (18 Uhr Ortszeit)

Alanis Morissette

Anderson.Paak

The Black Crowes

Dawes

Graham Nash

Green Day

John Fogerty

Joni Mitchell

No Doubt

Pink

Red Hot Chili Peppers

Stephen Stills

Stevie Nicks

Mehr als 12.000 zerstörte Gebäude, mindestens 29 Tote

Durch die Flächenbrände wurden bislang Schätzungen zufolge mehr als 12.000 Gebäude in der Region zerstört oder beschädigt. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg auf mindestens 29 Personen. Mehrere Menschen gelten noch immer als vermisst. Die Großfeuer in und um Los Angeles zählen heute schon zu einer der schlimmsten und größten Naturkatastrophen in der Geschichte Kaliforniens.

Die Gefahr ist nach wie vor nicht gebannt: Der Wetterdienst warnte vor der Rückkehr der gefährlichen Starkwinde, die die mühsam eingegrenzten Brände neu anfachen könnten.