Neuer Ton im Weißen Haus: Wer Hilfen aus Washington will, muss Trumps Bedingungen erfüllen. Für die Menschen in Kalifornien und ihren Kampf gegen das Feuer könnte das zum Problem werden.

Während Brände in Kalifornien weiter große Flächen verbrennen und Menschen gefährden, droht US-Präsident Donald Trump nun Hilfen aus Washington zu streichen. In seinem ersten TV-Interview als frisch vereidigter Präsident knüpfte Trump Bundeshilfen bei der Brandbekämpfung an Bedingungen: "Ich glaube nicht, dass wir Kalifornien irgendetwas geben sollten, bis sie das Wasser abfließen lassen", sagte Trump dem Sender Fox News. Trumps Kritik an Kaliforniens Wassermanagement ist nicht neu - und wird laut US-Medien von Experten als falsch zurückgewiesen.

Vor gut zwei Wochen brachen in und um Los Angeles Flächenbrände aus, bei denen bisher mindestens 28 Menschen starben und Schätzungen zufolge mehr als 15.000 Gebäude zerstört wurden. Während die größten Brände inzwischen in weiten Teilen unter Kontrolle sind, ist erst am Mittwoch ein neues Feuer in der Region ausgebrochen. Immer wieder war in den vergangenen Wochen über trockene Hydranten berichtet worden, die die Löscharbeiten erschwerten.

Kein Wasser in Los Angeles wegen einer gefährdeten Fischart?

Trump, ein Republikaner, lobte in dem Interview zwar die Feuerwehrleute Kaliforniens als "mutig". Er wetterte aber gegen den demokratischen Gouverneur des Bundesstaates, Gavin Newsom. Laut der Zeitung "Washington Post" und dem Sender CNN behaupte Trump fälschlicherweise, Newsom habe sich geweigert, Wasser aus dem nördlichen Teil Kaliforniens in den Raum Los Angeles fließen zu lassen, um Fischbestände zu schützen. Das Ausmaß der Brände sei nicht durch einen Mangel an Wasser aus Nordkalifornien verursacht worden, hieß es weiter. Los Angeles erhalte sein Wasser nicht von dort, ergänzte die Zeitung unter Berufung auf Experten.

Kalifornien in Flammen - Die dramatischen Bilder 1 / 18 © IMAGO/ZUMA Press Wire Die Feuerwehr kämpft gegen die immensen Feuer in Kalifornien. © Etienne Laurent/AP/dpa Feuerwehrleute arbeiten von einer Terrasse aus, während das Feuer ein Grundstück am Strand niederbrennt. © IMAGO/ZUMA Press Wire Ein Restaurant brannte komplett aus. © IMAGO/ZUMA Press Wire Die Flammen zerstörten Häuser und Gärten im Sonnenstaat Kalifornien. © IMAGO/MediaPunch Auch die Hollywood Hills sind von den Bränden betroffen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Zahlreiche Einsatzkräfte kämpfen gegen die sich ausbreitenden Flammen. © IMAGO/MediaPunch Die ganze Nacht fraß sich das Feuer durch die Berge in L.A. © IMAGO/ZUMA Press Wire Am Morgen nach dem Brand zeigt sich das Ausmaß der Zerstörung. © IMAGO/ZUMA Press Wire Die Küstenstadt Malibu gleicht einem Trümmerfeld. © Etienne Laurent/AP/dpa Das Palisades-Feuer verbrennt Bäume und Häuser im Stadtteil Pacific Palisades von Los Angeles. © REUTERS Eine McDonalds Filiale steht komplett in Flammen. © REUTERS Eine Person rettet die amerikanische Flagge vor den Flammen. © REUTERS Funken fliegen durch die Nacht in Los Angeles. © REUTERS Anwohner:innen müssen dabei zusehen, wie ihr Hab und Gut verbrennt. © REUTERS Lediglich die Kamine stehen nach dem Brand noch. © IMAGO/Middle East Images Bäume, Autos und Gebäude - alles von den Flammen zerstört. © IMAGO/UPI Photo Nachbarschaftshilfe in den verbrannten Vierteln von L.A. © IMAGO/Cover-Images Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind rund um die Uhr bei Löschflügen im Einsatz.

Bei Naturkatastrophen Bundeshilfen an Bedingungen zu knüpfen, sei keine gängige Praxis in den USA, betonte die "Washington Post". Unter Präsident Joe Biden seien nach Hurrikans etwa Hilfen an zumeist republikanisch geführte Bundesstaaten genehmigt worden.

Trump-Besuch am Freitag

In Kalifornien wird Trump US-Medien zufolge am Freitag (24. Januar) erwartet, wo er von den Bränden betroffene Gebiete besuchen will. Unklar war zunächst, ob Trump Gouverneur Newsom treffen wird.