Nach FDP-Austritt

Frauke Petrys "Team Freiheit": Kemmerich wird Vorsitzender

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 10:29 Uhr
  • dpa
Ex-FDP-Mann Kemmerich arbeitet nun mit Frauke Petry zusammen.
Ex-FDP-Mann Kemmerich arbeitet nun mit Frauke Petry zusammen.© Bodo Schackow/dpa

Thomas Kemmerich hat nach seinem Austritt aus der FDP eine neue politische Heimat gefunden. In Frauke Petrys kürzlich gegründetem "Team Freiheit" nimmt er eine Führungsrolle ein.

Der Thüringer Ex-Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich schließt sich nach seinem FDP-Austritt dem von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry gegründeten "Team Freiheit" an. Kemmerich wird neuer Vorsitzender des Vereins hinter der "Bürgerbewegung", wie das "Team Freiheit" in einem Post auf der Plattform X und auf seiner Website bekanntgab.

Kemmerich und Petry würden "ein völlig neues, bislang fehlendes politisches Angebot unterbreiten", heißt es darin. Der 60-Jährige hatte erst vor rund einer Woche seinen Austritt aus der FDP öffentlich gemacht.

Kemmerich war 2020 mit Stimmen von CDU, AfD und FDP überraschend zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Die Wahl stürzte Thüringen in eine tiefe Regierungskrise. Nach bundesweiten Protesten und innerparteilichem Druck trat Kemmerich zurück. Danach galt seine Beziehung zur Bundes-FDP als belastet.

