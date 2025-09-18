Anzeige
Nahostkonflikt

Großbritannien will Palästina als Staat erkennen - aber erst nach Trumps Abreise

  • Veröffentlicht: 18.09.2025
  • 11:14 Uhr
  • dpa
Die Regierung von Premier Starmer (Bild) könnte laut einem Bericht schon sehr bald Palästina als souveränen Staat anerkennen. (Archivbild)
Die Regierung von Premier Starmer (Bild) könnte laut einem Bericht schon sehr bald Palästina als souveränen Staat anerkennen. (Archivbild)© Toby Melville/Pool Reuters/AP/dpa

Noch vor anderen Weltmächten könnte Großbritannien die formale Anerkennung eines palästinensischen Staates vollziehen. Die Berichte darüber kommen für London zu einem heiklen Zeitpunkt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Großbritannien steht laut einem Medienbericht kurz vor der offiziellen Anerkennung eines palästinensischen Staates – ein diplomatischer Schritt mit internationaler Tragweite.

  • Premierminister Keir Starmer soll den Zeitpunkt bewusst nach dem Staatsbesuch von US-Präsident Trump gewählt haben.

  • Die Anerkennung Palästinas durch weitere Länder wie Frankreich und Kanada könnte ein starkes Signal vor der UN-Generalversammlung senden.

Großbritannien soll einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor der Anerkennung eines palästinensischen Staates stehen. Wie die "Times" berichtet, soll der formale Schritt bereits an diesem Wochenende und noch vor der UN-Generalversammlung erfolgen - kurz nach der Abreise des US-Präsidenten Donald Trump von seinem Staatsbesuch in Großbritannien am Donnerstagabend (18. September). Die USA sind Israels engster Verbündeter und lehnen - wie Deutschland - die Anerkennung eines palästinensischen Staates zu diesem Zeitpunkt ab.

Auch in den News:

Für den innenpolitisch unter Druck stehenden britischen Premierminister Keir Starmer kommt der "Times"-Bericht zu einem heiklen Zeitpunkt. Die Anerkennung eines Staates Palästina hatte der Premier zwar bereits angekündigt - unter der Voraussetzung, dass Israel seine Strategie im Gaza-Krieg nicht grundlegend ändert. Am Donnerstagmittag trifft Starmer aber noch auf Trump, beide Regierungschefs geben um 15:20 Uhr (MESZ) eine gemeinsame Pressekonferenz.

Die "Times", die keine Quelle nennt, schreibt, Starmer habe die offizielle Anerkennung sogar bewusst auf einen Zeitpunkt nach Trumps Abreise verschieben wollen, damit das Thema die Pressekonferenz nicht dominiert. Belege dafür gibt es nicht. Großbritannien ist sehr um eine besondere Beziehung zu den USA bemüht, beide Staaten haben anlässlich von Trumps Staatsbesuch weitere insbesondere wirtschaftliche Abkommen geschlossen.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

USA sind Israels wichtigster Verbündeter

Die USA sind der wichtigste Waffenlieferant und Unterstützer Israels. In der Bewertung des israelischen Großangriffs auf die Stadt Gaza gab sich Trump kurz vor der Abreise nach Großbritannien am Dienstag (16. September) zurückhaltend. Er warnte die Hamas, dass sie teuer dafür bezahlen müsse, sollten die israelischen Geiseln im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde missbraucht werden.

In der kommenden Woche wollen weitere einflussreiche Länder wie Frankreich, Belgien und Kanada vor den Vereinten Nationen in New York einen Staat Palästina anerkennen. Weltweit haben bereits fast 150 der 193 UN-Mitgliedsstaaten einen palästinensischen Staat anerkannt, aus palästinensischer Sicht hat aber die Entscheidung mehrerer zentraler Weltmächte eine besondere Bedeutung.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 18. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 08:25

  • 05:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 19:45

  • 26:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 18:00

  • 11:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 19:45

  • 23:22 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 18:00

  • 12:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 08:25

  • 04:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 19:45

  • 25:30 Min
  • Ab 12
Mehr News
Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Deutschland aktuell leicht an.
News

Corona-Zahlen steigen wieder: Was jetzt wichtig ist

  • 18.09.2025
  • 11:44 Uhr
In den österreichischen Alpen in Kärnten wird seit mehreren Tagen der renommierte deustche Bergsteiger Kai Mosbacher vermisst.
News

Deutscher Bergsteiger Kai Mosbacher verschwunden

  • 18.09.2025
  • 11:38 Uhr
Thomas Kemmerich
News

Frauke Petrys "Team Freiheit": Kemmerich wird Vorsitzender

  • 18.09.2025
  • 10:17 Uhr
US-Präsident Donald Trump
News

Trump will "die Antifa" als Terrorgruppe einstufen

  • 18.09.2025
  • 09:48 Uhr
Peking warnt ausländische Länder eindringlich vor der Einmischung in chinesische Angelegenheiten, unter anderem in der Taiwan-Frage.
News

"Frieden oder Krieg": China verbittet sich Einmischung von außen

  • 18.09.2025
  • 07:29 Uhr
US-Moderator Jimmy Kimmel
News

Nach Kommentaren zu Charlie Kirk: Late-Night-Show von Jimmy Kimmel gestoppt

  • 18.09.2025
  • 05:09 Uhr
Federal Reserve
News

Erstmals seit fast einem Jahr: US-Notenbank senkt Leitzins

  • 17.09.2025
  • 21:44 Uhr
Empfang Zentralrat der Juden zum 75. Jubiläum
News

Merz: Unterstützung für Israel unverhandelbar

  • 17.09.2025
  • 20:10 Uhr
Ölterminal in Russland
News

EU will schneller weg von russischer Energie – drohen höhere Preise?

  • 17.09.2025
  • 17:21 Uhr
Markus Lanz
News

Bei Markus Lanz: Boris Becker spricht über Haft, Absturz und Neuanfang

  • 17.09.2025
  • 17:14 Uhr