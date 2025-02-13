Triumphe, Abstürze und 231 Tage im Gefängnis – Boris Becker blickt bei "Markus Lanz" zurück auf sein bewegtes Leben. An seiner Seite: Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. Hier im kostenlosen Livestream ansehen.

Er war der erste deutsche Wimbledon-Sieger, gefeiert wie ein Superstar – und doch ging es für Boris Becker auch tief nach unten. Bei "Markus Lanz" spricht der Ex-Tennisprofi über seine größten Triumphe, aber auch über persönliche Versäumnisse, Fehlentscheidungen und die 231 Tage, die er hinter Gittern verbringen musste.

An seiner Seite sitzt Lilian de Carvalho Monteiro. Die 35-jährige Risikoanalystin lernte Becker vor sieben Jahren kennen, 2024 heirateten sie. Im Gespräch mit Markus Lanz erzählt sie, wie sie ihren Mann in einer der schwersten Phasen seines Lebens unterstützte – und was ihre gemeinsame Zukunft für sie bedeutet.

Heute mit diesen Gästen:

Boris Becker, Ex-Tennisprofi

Lilian de Carvalho Monteiro, Risikoanalystin und Ehefrau von Boris Becker

Sehen Sie "Markus Lanz" Mittwochnacht ab 00:00 Uhr im ZDF-Livestream kostenlos auf Joyn.

Über die Sendung

In seiner Show begrüßt Lanz Gäste, die wirklich etwas zu sagen haben. Ob Expert:innen, Prominente oder Menschen mit außergewöhnlichen Geschichten – hier kommen Meinungen und Erfahrungen auf den Tisch, die bewegen und zum Nachdenken anregen.

Markus Lanz debattiert jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag - Sendebeginn ist je nach Programmplanung zwischen 22.45 und 0 Uhr – mitunter aber auch erst nach Mitternacht - mit verschiedenen Gästen über die wichtigsten Ereignisse und Themen der aktuellen Zeit.

