Deutscher Bergsteiger Kai Mosbacher verschwunden

Er ist ein erfahrener Gipfelstürmer. Doch jetzt ist der deutsche Bergsteiger Kai Mosbacher seit mehreren Tagen in Österreich verschollen.

Bergsteiger Kai Mosbacher vermisst

Der renommierte deutsche Bergsteiger Kai Mosbacher wird seit Tagen in den österreichischen Alpen vermisst. Der 62-Jährige brach laut Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten von einer Hütte in Mallnitz zu einer Tour im Ankogelgebiet auf. Am selben Tag sendete er ein Foto an eine Bekannte, meldete sich danach jedoch nicht mehr. Nach einigen Tagen alarmierte die Frau die Bergrettung.

Suchaktion in Österreich bisher erfolglos

Eine groß angelegte Suchaktion begann am Wochenende, blieb jedoch erfolglos. "Trotz Suchaktionen und -flügen hat man Herrn Mosbacher noch nicht gefunden", erklärte eine Polizeisprecherin auf Anfrage des "Spiegel". Zu den Maßnahmen zählten der Einsatz mehrerer Bergrettungsortungsstellen, alpiner Einsatzgruppen sowie zweier Polizeihubschrauber. Aktuell läuft keine aktive Suche, und es ist unklar, ob und wann eine weitere Aktion gestartet wird.

Schon 5.500 Gipfel bestiegen

Kai Mosbacher zählt zu den bekanntesten Bergsteiger:innen Deutschlands. Nach einem Bericht des Deutschen Alpenvereins (DAV) aus dem Mai 2024 hat er in seiner Karriere über 5.500 Gipfel erklommen – darunter 40 Viertausender und 16 Sechstausender. Er bestieg viele davon alleine und plante, seine beeindruckende Bilanz bald auf 6.000 Gipfel zu erhöhen. "Ich denke, dann mehr Berge als jedes andere DAV-Mitglied bestiegen zu haben", zitiert ihn der DAV.