Friedrich Merz heute zu Gast bei "Caren Miosga" - HIER kostenlosen Livestream anschauen

Schwarz-Rot steht schon in den Startlöchern: Caren Miosga wirft mit dem wohl nächsten Kanzler Friedrich Merz (CDU) am Sonntag einen Blick auf den Koalitionsvertrag - und in die Zukunft. Alle Infos im Überblick.

Anzeige

Der schwarz-rote Koalitionsvertrag steht - und Anfang Mai wird Friedrich Merz (CDU) voraussichtlich zum nächsten deutschen Bundeskanzler gewählt. Innen- wie außenpolitisch steht der CDU-Vorsitzende vor großen Herausforderungen.

Talkmasterin Caren Miosga fühlt Merz auf den Zahn: Kann es ihm gelingen, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen? Was hilft der schwächelnden Wirtschaft weiter? Und wie sieht Deutschlands Rolle in Europa und der Welt in den Zeiten von Donald Trump im Weißen Haus aus?

Sehen Sie "Caren Miosga" am Sonntag (13. April) ab 21:45 Uhr im ARD-Livestream kostenlos auf Joyn.