Fronleichnam ist ein katholisches Hochfest, das mit prächtigen Prozessionen gefeiert wird. Nur in einigen Bundesländern ist es aber ein gesetzlicher Feiertag.

Fronleichnam immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten

Das Fronleichnamsfest, ein bedeutendes Ereignis im katholischen Kalender, findet traditionell am zweiten Donnerstag nach Pfingsten statt. Im Jahr 2025 fällt Fronleichnam auf den 19. Juni. Doch was genau wird an diesem Tag gefeiert? Der Name "Fronleichnam" leitet sich von "Leib des Herrn" ab und betont die Bedeutung der Eucharistie, bei der Brot und Wein in Leib und Blut Christi gewandelt werden. Diese Tradition geht zurück auf eine Vision der Nonne Juliane von Lüttich im Jahr 1209, die schließlich 1264 von Papst Urban IV. als allgemeines Kirchenfest eingeführt wurde.

Prunkvolle Prozessionen mit Blumenteppichen

Fronleichnam wird von den Gläubigen mit prunkvollen Prozessionen durch Städte und Dörfer gefeiert. Straßen sind mit Birkenstämmen und Blumen geschmückt, Häuser entlang der Prozessionswege sind mit Fahnen dekoriert, und mancherorts werden sogar Blumenteppiche über die Straßen gelegt. Heiligenfiguren und christliche Kunstwerke werden ebenfalls geschmückt und in der Prozession mitgetragen. Diese barocke Pracht ist ein beeindruckendes Schauspiel für Gläubige und Zuschauer:innen gleichermaßen.

Nur in manchen Bundesländern ein Feiertag

Fronleichnam ist jedoch nicht überall in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Da es sich um ein katholisches Fest handelt, haben nur die Bundesländer mit überwiegend katholischer Bevölkerung einen arbeitsfreien Tag. Dazu gehören Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. In Thüringen und Sachsen ist Fronleichnam lediglich in einigen Gemeinden ein Feiertag. In den anderen Bundesländern gibt es spezielle Regelungen für Katholik:innen, wie das Recht auf Unterrichtsbefreiung für katholische Schulkinder.

Luther hielt nichts vom katholischen Fest

Der Reformator Martin Luther hatte übrigens eine ablehnende Haltung gegenüber Fronleichnam und bezeichnete es als Fest, dem er "mehr feind" sei als jedem anderen. Nach Ansicht des Begründers der evangelischen Kirche wurde das Sakrament zu einem Schauspiel degradiert und zur Abgötterei missbraucht. Wie auch immer man zu Luthers Einschätzung stehen mag: Fronleichnam wird bis heute gefeiert - und frei haben nur die überwiegend katholischen Gegenden.