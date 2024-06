Füllkrug, Kroos, Musiala: Das verdienen die DFB-Nationalspieler bei der Fußball-EM 2024

Europa ist im Fußballfieber! Neben packenden Partien auf dem Platz ist die Fußball-EM aber auch ein großes Business. Die UEFA nimmt ordentlich Geld ein und schüttet viele Millionen an die Teilnehmer aus. Was heißt das nach der Gruppenphase für den DFB und die Nationalspieler?

50.000 Euro für den Gruppensieg

Das Last-Minute-Tor von Niclas Füllkrug gegen die Schweiz hat den Fußball-Nationalspielern schon mal eine erste Prämie bei der Heim-EM beschert.

Für den Gruppensieg, den die DFB-Auswahl am Sonntagabend (23. Juni) in Frankfurt durch das späte Tor zum 1:1-Endstand doch noch bejubeln konnte, erhält jeder der 26 deutschen Spieler vom DFB 50.000 Euro.

Dieser Betrag kann sich für Füllkrug, Neuer, Wirtz und ihre Mitspieler im Turnierverlauf aber noch bis zur Rekordprämie von 400.000 Euro erhöhen. Diese Summe würde jeder Spieler beim Titelgewinn kassieren.

Pro Sieg winken saftige Prämien

Der DFB kann sich nach Gruppensieg und Achtelfinaleinzug schon über 13,25 Millionen Euro freuen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 9,25 Millionen Euro Teilnehmerprämie, jeweils 1 Million Euro für die Siege gegen Schottland und Ungarn, 500.000 Euro für das Unentschieden gegen die Schweiz sowie 1,5 Millionen Euro für die Teilnahme am Achtelfinale.

Weitere Vergütungen winken in den kommenden Runden. Der Viertelfinaleinzug würde mit 2,5 Millionen Euro honoriert, der Halbfinaleinzug mit 4 Millionen Euro. Der Europameister bekommt weitere 8 Millionen Euro, der unterlegene Finalist am 14. Juli in Berlin 5 Millionen Euro.

Maximale Gewinnsumme: 28,5 Millionen

Die UEFA schüttet insgesamt 331 Millionen Euro an die Teilnehmer aus. So kassiert jeder der 24 Verbände 9,25 Millionen Euro Startgeld. Dazu kommen Leistungsprämien. Der Europameister kann auf maximal 28,5 Millionen Euro kommen. Ein Überblick der Gewinnprämien für die Spieler:

Antrittsgeld: 9,25 Mio. Euro

Gruppenphase Sieg: 1 Mio. Euro

Remis in der Gruppenphase: 500.000 Euro

Achtelfinaleinzug: 1,5 Mio. Euro

Viertelfinaleinzug: 2,5 Mio. Euro

Halbfinaleinzug: 4 Mio. Euro

Niederlage im Finale: 5 Mio. Euro

Sieg im Finale: 8 Mio. Euro

Das verdienen die DFB-Spieler

Abseits der EM zählen die deutschen Nationalspieler ebenfalls zu den Topverdienern. Wie "Focus Online" berichtet, verdienen insgesamt sechs Spieler sogar um die 20 Millionen Euro jährlich.

Darunter Joshua Kimmich, Thomas Müller, Manuel Neuer und Leroy Sané vom FC Bayern sowie der ehemalige Real-Madrid-Spieler Toni Kroos.

In Katar gab's nach dem Vorrunden-Aus nichts

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Katar hatten die Nationalspieler nach dem Vorrunden-Aus kein Geld erhalten. Für den Gruppensieg hätte es 50.000 Euro pro Mann gegeben. Eine Viertelfinal-Teilnahme hätte der Deutsche Fußball-Bund mit 100.000 Euro entlohnt, das Halbfinale mit 150.000 Euro. Der dritte Platz hätte 200.000 Euro eingebracht, ein verlorenes Finale 250.000 Euro. Ein Spiel um Platz drei gibt es bei einer EM nicht.

Die bisher höchste vom DFB ausgezahlte Turnierprämie sind die 300.000 Euro je Spieler beim WM-Triumph 2014 in Brasilien. Vom damaligen Team gehören Manuel Neuer und Thomas Müller sowie Toni Kroos dem aktuellen EM-Kader an.