Fußball-Star Matthijs de Ligt ist unter der Haube: Der niederländische Nationalspieler hat seine Verlobte kurz vor dem Start der EM geheiratet - was einige planungstechnische Besonderheiten mit sich brachte.

Das Wichtigste in Kürze Matthijs de Ligt ist ein verheirateter Mann.

Der FCB-Star heiratete am vergangenen Freitag seine Verlobte.

Und das inmitten der EM-Vorbereitungen, die dem niederländischen Nationalspieler nicht viel Zeit zum Feiern ließen.

Während der EM-Vorbereitungen noch eben schnell heiraten: So oder so ähnlich stand es wohl in diesen Tagen im Kalender von Fußball-Profi Matthijs de Ligt.

Paar heiratete im engsten Kreis

Bayern Münchens Abwehrspieler hat einem Bericht des Magazins "Vogue" zufolge seine Verlobte Annekee Molenaar geheiratet. Mit der EM in Deutschland in diesem Sommer sei es unmöglich gewesen, eine große Hochzeit zu planen, sagte Molenaar dem Magazin.

"Wir wollten es aber endlich offiziell machen und Ehefrau und Ehemann werden!", sagte die Braut. Deswegen habe das Paar erst einmal im kleinen Kreis mit Großeltern, Eltern, Geschwistern und Trauzeugen gefeiert. Fotos teilten beide auch auf Instagram.

Vom Traualtar direkt zurück zum Trainingscamp

Der niederländische Nationalspieler ging den Bund der Ehe dabei unter Zeitdruck ein: Noch am Tag der Trauung am vergangenen Freitag reiste der 24-Jährige demnach zurück ins Trainingslager von Oranje. An diesem Montag steht dann schon gegen Island das letzte Testspiel der Niederländer vor der EM in Deutschland an, wo die Mannschaft als Mitfavorit gilt.

"Es ist eigentlich lustig, denn die Art und Weise, wie die Planung für unsere standesamtliche Trauung ablief, ist ein gutes Beispiel für unsere Beziehung im Allgemeinen. Ursprünglich wollten wir Ende Mai heiraten, an unserem Jahrestag", erklärte Molenaar. "Doch dann hat es plötzlich so ausgesehen, als würde Matthijs mit dem FC Bayern München das Finale der Champions League erreichen. Also mussten wir in letzter Minute alles verschieben."

Doch auf eine große Feier wollen die Frischvermählten dann doch nicht verzichten: Ausgiebig gefeiert werden soll nachträglich in der Toskana.