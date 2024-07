Fünf Menschen in Quierschied bei Brand verletzt

Beim Löschen zweier brennender Häuser bei Saarbrücken sind fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Nachmittag zuerst in einem Wohnhaus ausgebrochen und griff dann auf ein Nachbargebäude über.

Beim Löschen eines Brandes auf einem Wohnanwesen in Quierschied bei Saarbrücken sind drei Bewohner:innen und zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzt worden. Das Feuer war am Dienstagnachmittag (30. Juli) ausgebrochen und griff über die Dachkonstruktion auf ein angebautes Nachbargebäude über, wie die Polizei mitteilte. Beide Häuser sind nun unbewohnbar. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Das Nachbarhaus wurde bei Eintreffen der Feuerwehr umgehend evakuiert.

Am Abend dauerten die Nachlöscharbeiten wegen Glutnestern im Dach des Gebäudes noch an. Die Feuerwehr rechnete nach Polizeiangaben damit, dass der Einsatz bis in die Nacht andauern wird. Die fünf Leichtverletzten wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Bereits am Vorabend hatte ein Feuer in Quierschied ein mehrgeschossiges Mehrfamilienhaus unbewohnbar gemacht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.