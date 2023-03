Galeria Karstadt Kaufhof schließt 52 Warenhäuser - diese Filialen trifft es

Nun ist klar, wie es mit Deutschlands letztem großen Warenhauskonzern weitergeht: Galeria Karstadt Kaufhof will nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen.

Anzeige

Es ist Deutschlands letzte große Warenhauskette: Galeria Karstadt Kaufhof. Nun ist eine Entscheidung darüber gefallen, wie es weitergeht: Der Konzern nutzt das Insolvenzverfahren für harte Einschnitte im Filialnetz. Nach Angaben des Gesamtbetriebsrates vom Montag (13. März) sollen 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser geschlossen werden. "Insgesamt werden somit weit über 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren", berichteten die Arbeitnehmervertreter:innen des Unternehmens laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Dies ist ein rabenschwarzer Tag", betonte der Betriebsrat.

Das Nachrichtenportal "Focus Online" will aus internen Quellen erfahren haben, welche Kaufhäuser es trifft. Dem Bericht nach machen bis zum 30. Juli 2023 dicht:

Celle

Coburg

Cottbus

Duisburg

Erlangen

Gelsenkirchen

Hagen

Hamburg-Wandsbek

Hamburg-Harburg

Leipzig Neumarkt

Leverkusen

München Bahnhof

Neuss

Nürnberg

Nürnberg-Langwasser

Offenbach

Paderborn

Regensburg

Neupfarrpfalz

Saarbrücken

Siegen

Wiesbaden

Bis zum 31. Januar 2024 sollen folgende Filialen geschlossen werden:

Bayreuth

Berlin-Charlottenburg

Berlin-Müllerstraße

Bielefeld

Braunschweig

Bremen

Darmstadt

Dortmund

Düsseldorf Schadowstraße

Essen

Esslingen

Frankfurt Zeil

Hanau

Heidelberg Bismarckplatz

Hildesheim

Kempten

Krefeld

Leonberg

Limburg

Lübeck

Mönchengladbach

Oldenburg

Pforzheim

Reutlingen

Rosenheim

Rostock

Schweinfurt

Siegburg

Stuttgart Eberhardt Straße

Viernheim

Wuppertal

Bereits zweites Schutzschirm-Verfahren

Wegen explodierender Energiepreise und der Konsumflaute in Deutschland hatte der Konzern Ende Oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren suchen müssen. Der erste Anlauf, der 2020 während des ersten Corona-Lockdowns gestartet worden war, brachte dem Unternehmen nur vorübergehende Entlastung. Und das, obwohl bereits damals 40 Filialen geschlossen, 4.000 Stellen gestrichen und mehr als zwei Milliarden Euro Schulden gestrichen worden waren.

Zuletzt hatte sich der Galeria-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz noch zuversichtlich gezeigt, dass es noch eine Perspektive für die Warenhauskette gebe. "Ich bin davon überzeugt, dass die Galeria-Warenhäuser eine Zukunft haben, wenn auch nicht in ihrer derzeitigen Form", sagte er in einem Interview. Dafür müsse der Konzern aber kleiner und dezentraler werden. "In drei Kalenderjahren" werden Galeria Kaufhof wieder Gewinn machen, war seine Ankündigung.