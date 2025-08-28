Anzeige
Neue Betrugsmaschen in Europa

Gefahr für deutsche Camper: Überfälle in Schweden nehmen zu

  • Veröffentlicht: 28.08.2025
  • 11:03 Uhr
  • Claudia Scheele
Immer mehr Überfälle auf Wohnmobile in Schweden.
Immer mehr Überfälle auf Wohnmobile in Schweden.© Georg Wendt/dpa

Campingurlauber:innen stehen zunehmend im Visier von Kriminellen. Während in Schweden die Zahl der Überfälle auf deutsche Camper explodiert, häufen sich europaweit raffinierte Betrugsmaschen, die Urlauber:innen in Wohnmobilen und Autos betreffen.

Anzeige

Inhalt

Die Idylle des Campens lockt jedes Jahr zehntausende Deutsche nach Schweden, doch in diesem Sommer häufen sich die Berichte über Überfälle auf Campingurlauber:innen. Besonders betroffen ist die Region Västsverige rund um Göteborg, wo allein in den letzten zwei Wochen 15 Überfälle registriert wurden. Fast alle Opfer sind deutsche Urlauber:innen, was Polizei und Reisende gleichermaßen beunruhigt.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Wohnmobil-Überfälle in Schweden: Dreiste Methoden

Die schwedischen Täter:innen agieren mit erschreckender Dreistigkeit. Laut Polizeisprecher Jens Andersson bohren die Kriminellen beispielsweise Löcher in die Fahrertüren von Wohnmobilen, um sich unbemerkt Zugang zu verschaffen – oft während die Reisenden schlafen. Ein aktueller Fall auf einem Campingplatz nahe Trollhättan zeigt, wie schnell es gehen kann: "Die Leute wachten auf, weil ihr Hund bellte. Sie sahen gerade noch, wie jemand mit ihrer Tasche verschwand", schilderte Andersson. In der Tasche befanden sich Kreditkarten, Bargeld und Pässe. Trotz Polizeieinsatzes mit Spürhunden blieben die Täter unerkannt.

Die Polizei hat nun Warnplakate auf Schwedisch, Englisch und Deutsch auf Campingplätzen verteilt und rät zu erhöhter Wachsamkeit. Reisende sollten Wohnmobile niemals unbeaufsichtigt lassen und auch nachts auf verdächtige Geräusche achten.

Anzeige
Anzeige
:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Betrugsmaschen europaweit: Von Spiegeltricks bis Keyless-Diebstahl

Nicht nur in Schweden lauern Gefahren für Urlauber:innen. In vielen europäischen Ländern – insbesondere in Frankreich, Italien und Spanien – berichten der ADAC und Reisende von immer raffinierteren Betrugsmaschen:

Spiegeltrick: Häufig an Bergstraßen oder in Städten wie Florenz oder Apulien wird ein Knall provoziert, der einen beschädigten Außenspiegel vortäuscht. Die Täter fordern dann eine sofortige Barzahlung. Tipp: Bestehen Sie darauf, die Polizei zu rufen – meist verschwinden die Betrüger:innen dann.

Keyless-Diebstahl: Fahrzeuge mit schlüssellosen Zugangssystemen sind besonders gefährdet. Kriminelle nutzen Funksignal-Manipulationen, um Autos ohne sichtbare Spuren zu öffnen. Der ADAC empfiehlt, das Fahrzeug manuell zu verriegeln oder spezielle Schutzhüllen für Funkschlüssel zu verwenden.

Pannentricks: Vorgetäuschte Defekte am Fahrzeug werden oft genutzt, um Urlauber:innen zum Anhalten zu bringen. Während sie nach dem vermeintlichen Schaden sehen, stehlen Komplizen Wertsachen aus dem Auto.

Vogeldreck-Trick: An Sehenswürdigkeiten und Promenaden wie in Barcelona täuschen Betrüger:innen Vogelkot vor und bieten ihre "Hilfe" beim Reinigen an – während sie unbemerkt Geld oder Wertgegenstände stehlen.

Anzeige
Anzeige
Autodiebstahl
News

Lagebericht zum Autoklau

Steigende Autodiebstähle in Deutschland: Diebe setzen auf neue Methoden

Wie kommen die Diebe an die Fahrzeuge und wohin werden sie gebracht? Aufschluss gibt ein Bundeslagebild des BKA.

  • 10.10.2024
  • 13:20 Uhr

ADAC-Sicherheitstipps für Camper

Der ADAC hat eine Liste von Maßnahmen zusammengestellt, um Camper und Autofahrer:innen vor Diebstählen und Betrügereien zu schützen:

Wohnmobil sichern: Verwenden Sie innen Spanngurte oder Ketten durch Haltegriffe, um Türen von innen zu blockieren. Zusätzliche Türschlösser, Querriegel und Fenstersicherungen können Einbrüche erschweren.

Wertsachen verstecken: Dokumente und Wertgegenstände sollten in einem fest eingebauten Safe verstaut werden.

Nur gesicherte Plätze nutzen: Übernachten Sie ausschließlich auf gesicherten Campingplätzen oder Wohnmobilstellplätzen – Raststätten und Autobahnparkplätze sind besonders gefährlich.

Panne richtig melden: Bei Pannen im Ausland rufen Sie immer den Notruf Ihrer Versicherung an und nehmen Sie keine Hilfe von Fremden an.

Kontrolle nach jedem Stopp: Überprüfen Sie Ihr Fahrzeug, insbesondere Reifen und Türen, nach jedem Halt auf Manipulationen.

Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • ADAC: "Diebstahl im Urlaub mit Auto und Wohnmobil: So schützen Sie sich"
  • Bild: "Schweden-Warnung für deutsche Camper"
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 28. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 08:25

  • 04:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 19:45

  • 25:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 18:00

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 15:45

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 08:25

  • 04:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 19:45

  • 23:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 08:25

  • 04:52 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 19:45

  • 21:28 Min
  • Ab 12
Mehr News
17 von 25 Erdbeer-Aufstrichen überzeugten die Prüfer der Zeitschrift "Öko-Test". Darunter sind auch alle neun getesteten Bio-Aufstriche.
News

Erdbeer-Fruchtaufstriche im "Öko-Test": Diese sind am besten

  • 28.08.2025
  • 12:25 Uhr
Ukraine-Krieg - Kiew
News

Russischer Raketenangriff auf Kiew: Kind unter den Todesopfern

  • 28.08.2025
  • 12:05 Uhr
Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung
News

Block-Prozess: Angeklagter gesteht Beteiligung an Entführung

  • 28.08.2025
  • 11:36 Uhr
Volker Wissing
News

Neuer Job für Wissing: Ex-Verkehrsminister wird Berater bei Harald Christ

  • 28.08.2025
  • 11:06 Uhr
Kim Jong Un wird kommende Woche in Peking erwartet – bei einer Militärparade, die als Machtdemonstration Chinas gilt.
News

Kim Jong-un reist zu Chinas Militärparade – auch Putin in Peking erwartet

  • 28.08.2025
  • 11:03 Uhr
Koalitionsfraktionen
News

Schwarz-rote Koalition tagt in Würzburg: Gelingt der Reset?

  • 28.08.2025
  • 10:44 Uhr
Polizeieinsatz in der Rigaer Straße 94
News

Rigaer Straße 94: Berliner Polizei stürmt besetztes Haus

  • 28.08.2025
  • 10:01 Uhr
US-Senatsausschuss für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten
News

Streit um Posten in US-Behörde - Chefin will nicht wegen Kennedy gehen

  • 28.08.2025
  • 08:58 Uhr
Schüsse an einer Schule in Minneapolis
News

Schüsse an US-Schule: Auf Gewehr-Magazin stand "Tötet Donald Trump"

  • 28.08.2025
  • 05:18 Uhr
27. August 2025, USA, Minneapolis: Eltern vor der katholischen Schule, an der es zu einem Schusswaffenvorfall kam
News

Tödliche Schüsse an US-Schule in Minneapolis: FBI prüft Terrorverdacht

  • 27.08.2025
  • 21:52 Uhr