Neue Aufgabe für Ex-FDP-Mann

Neuer Job für Wissing: Ex-Verkehrsminister wird Berater bei Harald Christ

  • Aktualisiert: 28.08.2025
  • 11:06 Uhr
  • dpa
Ex-Verkehrsminister Wissing wechselt in die Wirtschaftswelt. (Archivbild)
Ex-Verkehrsminister Wissing wechselt in die Wirtschaftswelt. (Archivbild)© Arne Dedert/dpa

Aus der Politik schied Volker Wissing mit dem Regierungswechsel aus. Nun geht er in die Wirtschaft. Sein neuer Boss ist ein alter Bekannter aus gemeinsamen FDP-Zeiten.

Das Wichtigste in Kürze

  • Der frühere Bundesverkehrsminister Volker Wissing wechselt von der Politik in die Wirtschaft und übernimmt eine Tätigkeit im Unternehmen Christ Capital GmbH.

  • Die Unternehmensgruppe steht dem früheren FDP-Schatzmeister Harald Christ vor.

  • Die Bundesregierung muss dem Wechsel noch zustimmen, da mögliche Interessenkonflikte geprüft werden.

Der frühere Bundesverkehrsminister Volker Wissing wechselt beruflich aus der Politik in die Wirtschaft. Er wird den Vorsitz eines neuen Beirates der Christ Capital GmbH übernehmen, wie das Unternehmen mitteilte. Dieser Beirat soll demnach ein beratendes Gremium für die gesamte Unternehmensgruppe werden. Zu ihr gehört unter anderem die Beratungsfirma "Joschka Fischer & Company" des früheren Außenministers und Grünen-Politikers Joschka Fischer.

Wissing und Christ kennen sich gut aus der FDP 

Wissing war von 2020 bis 2022 Generalsekretär der FDP. In der Ampel-Koalition übernahm er das Amt des Bundesverkehrsministers. Nach dem Bruch der Koalition aus SPD, Grünen und FDP im November vergangenen Jahres trat er aus der FDP aus und verblieb als einziger Liberaler im Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Bis zur Bildung der neuen schwarz-roten Bundesregierung im vergangenen Mai übernahm er von seinem früheren Parteifreund Marco Buschmann zusätzlich das Bundesjustizministerium.

Der Inhaber der Unternehmensgruppe, Harald Christ, hat eine bewegte politische Vergangenheit hinter sich. Er war zunächst Mitglied der SPD und zeitweise deren Mittelstandsbeauftragter. Ende 2019 trat er aus der Partei aus und begründete dies mit dem Linkskurs der neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wenige Monate später wurde Christ FDP-Mitglied und übernahm dort 2020 für knapp zwei Jahre das Amt des Bundesschatzmeisters. Nach dem Scheitern der Ampel trat er im Dezember vergangenen Jahres aus der FDP wieder aus.

Neuer Job braucht Zustimmung der Bundesregierung

Der Berufung Wissings zum Beiratsvorsitzenden muss die Bundesregierung zustimmen. Nach dem Ministergesetz kann sie eine solche Tätigkeit für die Zeit von 18 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt ganz oder teilweise untersagen, wenn dadurch öffentliche Interessen beeinträchtigt werden. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es um eine Beschäftigung in Bereichen geht, in denen ein ehemaliges Mitglied der Bundesregierung während seiner Amtszeit tätig war.

Wissing erklärte in einer schriftlichen Mitteilung des Unternehmens, er schätze Christ als Menschen und Unternehmer. "Sein Handeln ist werteorientiert und nachhaltig. Deshalb unterstütze ich seine Unternehmensgruppe gerne mit meinem Rat und meiner Erfahrung." Christ nannte die Berufung Wissings ein klares Zeichen in den Markt: "Die Unternehmen der Christ Capital vereinen Exzellenz in Beratung und Investments mit umfangreicher Expertise und Erfahrung."

