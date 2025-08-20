Anzeige
Waldbrände in Spanien

Gefahren für Pilger und Wanderer: Teile des Jakobsweg von Behörden gesperrt

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 12:19 Uhr
  • Michael Reimers
Infolge der Waldbrände sind Teile des spanischen Jakobsweg gesperrt.
Infolge der Waldbrände sind Teile des spanischen Jakobsweg gesperrt. © IMAGO/Zoonar

Für Pilger auf dem Jakobsweg wird die Situation infolge der Waldbrände immer kritischer. Nun sperren die spanischen Behörden Abschnitte der Pilgerroute.

Anzeige

Inhalt

  • Diese Streckenabschnitte des Jakobsweg sind eingeschränkt
  • Tradition des Jakobswegs
  • Feuer in Spanien noch nicht unter Kontrolle

In Spanien wüten die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. Für Wanderer:innen auf einer der berühmtesten Pilgerstrecken kommt es deshalb zu Einschränkungen. Menschen, die den Jakobsweg gehen, werden von Zivilschutz- und Katastrophenschutzbehörde der Region Kastilien und León aufgerufen, vorerst ihre Pilgerwanderung zu unterbrechen. Wegen der anhaltenden Waldbrände müssen Teile der Route gesperrt werden.

Wegen der sich ausbreitenden Brände bestünde Lebensgefahr. Auf ihrem Instagram-Account mahnt die Behörde: "Gefährden Sie nicht Ihr Leben und das anderer".

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Diese Streckenabschnitte des Jakobsweg sind eingeschränkt

Konkret betroffen sind die Jakobsweg auf den Routen durch Astorga, Ponferrada, Bembibre und El Bierzo. Demnach wurden bis zum Anfang der Woche insgesamt 26 aktive Brände in den Provinzen León, Salamanca, Palencia, Ávila und Zamora registriert, wie spanische Medien berichten. Die Behörden rufen angesichts der Ausnahmesituation zu Vorsicht auf: "Dies ist eine Brandsituation, wie wir sie seit 20 Jahren nicht mehr erlebt haben", sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles dem Radiosender Cadena SER. Die Brände seien infolge des Klimawandels und einer gewaltigen Hitzewelle anders als in früheren Jahren, fügte sie hinzu.

Besonders erst sie die Situation in Abschnitte des Camino de Santiago zwischen Astorga, Ponferrada, Bembibre und Villafranca del Bierzo im Norden Spaniens, wo die Brandstufe 2 ausgerufen wurde. Hier sollen sich Waldbesucher:innen nur mit äußerster Vorsicht bewegen, wie "t-online" berichtet.

Anzeige
Anzeige
:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Angehörige sollen laut dem Aufruf der Behörden, Verwandte ohne Internetzugang schnellstmöglich über die Gefahrenlage informieren.

Tradition des Jakobswegs

Der Jakobsweg ist einer der bekanntesten Pilgerpfade Europas. Er entstand mit der Entdeckung des Grabes des Apostels Jakobus des Älteren in Santiago de Compostela im 9. Jahrhundert. Hunderttausende Gläubiger und Wanderer brechen jährlich in den Nordwest Spaniens auf.

Je nach Startpunkt kann der Jakobsweg eine Länge von bis zu 1.000 Kilometern umfassen.

Anzeige
Anzeige

Feuer in Spanien noch nicht unter Kontrolle

Die iberische Halbinsel erlebt die verheerendsten Waldbrände seit zwei Jahrzehnten. Nach knapp acht Monaten haben mehr als 220 größere Brände, nach den jüngsten vorläufigen Schätzungen des Europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS, 3.440 Quadratkilometer Natur zerstört.

Das entspricht einer Fläche von rund 482 Fußballfeldern.

Waldbrände in Spanien
News

Verzweiflung und Wut

EU-Hilfe angefordert: Waldbrände in Portugal unkontrollierbar

Eine andauernde Hitzewelle im Süden Europas löste massive Waldbrände aus. Auch Portugal hat jetzt neben Spanien die EU-Partner um Hilfe gebeten.

  • 16.08.2025
  • 15:56 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • El Noticiero: "Protección Civil de Castilla y León pide a los peregrinos que no continúen el Camino de Santiago por los incendios"
  • t-online: "Behörde warnt Pilger: Wanderung auf Jakobsweg abbrechen"
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
Ukraine-Krieg - Drohnenfabrik in der Ukraine
News

Trotz Friedensbemühungen kein Kriegsende in Sicht: Russland greift Ukraine verstärkt aus der Luft an

  • 21.08.2025
  • 14:30 Uhr
In der schwarz-roten Koalition ist mit Blick auf das riesige Haushaltsloch Streit um die Förderung von Wärmepumpen ausgebrochen.
News

Koalitionszoff: SPD lehnt Wärmepumpen-Idee der CSU strikt ab

  • 21.08.2025
  • 14:18 Uhr
Jens Spahn
News

Für weniger Koalitionszoff: Jens Spahn schlägt Teambuilding-Abend für Abgeordnete vor

  • 21.08.2025
  • 14:14 Uhr
Phishing
News

Vorsicht Phishing! Kunden der Consors-Bank bekommen gefälschte Mails

  • 21.08.2025
  • 13:35 Uhr
USA schickt Kriegsschiffe vor die Küste Venezuelas
News

Medienberichte: US-Kriegsschiffe auf dem Weg nach Venezuela

  • 21.08.2025
  • 12:31 Uhr
Lehrerin an Schule
News

Grüne in Bayern fordern Abschaffung des Sitzenbleibens

  • 21.08.2025
  • 12:28 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250821-935-781578
News

Mutmaßliche Nord-Stream-Sabotage: Ukrainer festgenommen

  • 21.08.2025
  • 12:15 Uhr
In Kalifornien hat sich ein Mensch mit der Pest infiziert. Der Erreger kommt in Flöhen vor, die unter anderem auf Streifen- und Eichhörnchen sitzen.
News

Camper infiziert: Neuer Pestfall in den USA

  • 21.08.2025
  • 11:24 Uhr
Smartphone Google Pixel 10
News

Pixel 10 Pro: Google will Apples iPhone mit KI-Smartphones angreifen

  • 21.08.2025
  • 10:41 Uhr
Kitkat-Club
News

Mutmaßliche Vergewaltigung im Berliner KitKat-Club: Jetzt äußern sich die Betreiber

  • 21.08.2025
  • 10:13 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 21. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 08:25

  • 05:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 19:45

  • 26:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 18:00

  • 11:39 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 08:25

  • 04:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 19:45

  • 25:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 18:00

  • 11:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 15:45

  • 10:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 08:25

  • 05:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 19:45

  • 23:44 Min
  • Ab 12