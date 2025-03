Vor 1 Stunde

Linnemann beschwert sich über Essen bei Sondierungen

Carsten Linnemann hat als Gastredner beim politischen Aschermittwoch der baden-württembergischen CDU in Fellbach verraten, was ihn an den Sondierungen am meisten gestört habe: das Essen.

"Ich hab mich richtig gefreut, Berlin zu verlassen, denn das Schlimmste an den Sondierungen ist das Essen", scherzte er. "Du bist den ganzen Tag am Essen."