Anzeige
Vereinte Nationen

Trump feuert gegen Vereinte Nationen: UN schaffen "neue Probleme" - Generaldebatte im Livestream

  • Aktualisiert: 23.09.2025
  • 17:33 Uhr
  • dpa
Erstmals seit 2019 hat US-Präsident Trump (Bild) vor der UN-Generalversammlung gesprochen.
Erstmals seit 2019 hat US-Präsident Trump (Bild) vor der UN-Generalversammlung gesprochen.© AP

Seitenhiebe gegen die EU, Frontalangriff auf die UN - Trumps mit Spannung erwartete Rede vor der UN-Vollversammlung sorgt für Aufregung. Für die Bundesregierung fand er aber lobende Worte.

Anzeige

Inhalt

  • Lob für Merz-Regierung
  • Trump: Gaza-Krieg beenden
  • Trump über Ukraine-Krieg: "Europa muss einen Gang zulegen"

US-Präsident Donald Trump hat den Vereinten Nationen schwere Vorwürfe gemacht und behauptet, dass sie kaum Probleme lösten. "Die UN lösen nicht nur zu selten die Probleme, die sie lösen sollten, sondern schaffen sogar neue Probleme, die wir lösen müssen", sagte er bei seiner Rede vor mehr als 140 Staats- und Regierungschef:innen bei der UN-Generaldebatte.

Unter anderem machte er die Vereinten Nationen für die unkontrollierte Immigration verantwortlich. "Die UN unterstützen Menschen, die illegal in die Vereinigten Staaten einreisen, und dann müssen wir sie wieder herausholen." Die UN unterstützten Menschen ohne legale Einreiseerlaubnis unter anderem mit Lebensmitteln und Unterkünften.

Trump ist bekannt für seine harte Linie gegenüber Migranten, die die USA illegal betreten und Asyl beantragen.

Verfolgen Sie die UN-Generaldebatte LIVE und KOSTENLOS auf Joyn - hier klicken!

Anzeige
Anzeige
UN

Die UN-Generaldebatte - live auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Lob für Merz-Regierung

Für die Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat Trump lobende Worte gefunden. "Ich zolle Deutschland großen Respekt. Deutschland wurde auf einen sehr kranken Weg geführt, sowohl in der Einwanderungspolitik als auch in der Energiepolitik", sagte Trump und spielte auf die Förderung von erneuerbaren Energien durch die Ampel-Regierung von ex-Bundeskanzler Olaf Scholz ein. "Sie wurden grün und gingen bankrott."

Auch in den News:

Trump behauptete fälschlicherweise, die neue Bundesregierung sei deshalb wieder auf fossile Brennstoffe und Atomkraft umgeschwenkt. "Ich spreche Deutschland dafür großes Lob aus", so Trump weiter. Tatsächlich ist Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen. In der schwarz-roten Bundesregierung gibt es Stimmen, die das Aus für die Atomkraft falsch finden und auch einen wieder stärkeren Einsatz von Gas als Übergangsenergie in Erwägung ziehen.

Anzeige
Anzeige

Trump: Gaza-Krieg beenden

Von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas erneut die sofortige Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen. "Lasst die Geiseln jetzt frei", sagte der Republikaner mit Blick auf die Hamas in seiner Rede. Im Gazastreifen befinden sich nach israelischen Informationen noch 48 Geiseln. Demnach dürften 20 von ihnen noch leben.

Trump sagte weiter, der Krieg müsse sofort beendet und eine Waffenruhe erreicht werden. Die Hamas habe aber wiederholt Friedensangebote abgelehnt. Der US-Präsident sprach sich für weitere Friedensverhandlungen aus. Eine Waffenruhe ist allerdings derzeit nicht in Sicht: Die jüngste Bodenoffensive Israels in der Stadt Gaza hat Hunderttausende Menschen zur Flucht gezwungen.

Trump sagte weiter, aus seiner Sicht wäre mit einer Anerkennung eines palästinensischen Staates die Belohnung für die Gräueltaten der Hamas zu groß. Ähnlich hatte sich zuvor auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geäußert, nachdem unter anderem Großbritannien am Sonntag den Staat Palästina anerkannt hatte.

Der 7. Oktober 2023 dürfe nicht vergessen werden, betonte der US-Präsident. Der Krieg im Gazastreifen hatte mit dem beispiellosen Überfall der Hamas und weiterer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023 begonnen. Dabei wurden rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Trump über Ukraine-Krieg: "Europa muss einen Gang zulegen"

Der Republikaner hat Russland mit Zöllen gedroht - und dabei erneut den Druck auf europäische Partner erhöht. Falls Russland nicht bereit sei, ein Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Krieges zu schließen, seien die USA bereit, eine Reihe "sehr gewaltiger Zölle" zu verhängen, sagte er.

Damit diese Zölle wirksam seien, müssten sich die europäischen Nationen den USA anschließen und genau dieselben Maßnahmen ergreifen, betonte er. "Europa muss einen Gang zulegen", es könne nicht so weitermachen wie bisher und Öl und Gas von Russland kaufen.

Trump hatte zuletzt bereits weitere Russland-Sanktionen der Vereinigten Staaten daran geknüpft, dass die europäischen Partner hohe Zölle auf chinesische Importe erheben und kein russisches Öl mehr kaufen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte vergangene Woche eine Initiative für einen schnelleren Stopp aller europäischen Öl- und Gasimporte aus Russland an.

Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In New York sagte Trump nun, alle hätten gedacht, Russland würde diesen Krieg in drei Tagen gewinnen. Dass es nicht so gekommen sei, werfe kein gutes Licht auf Russland.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 23. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 15:45

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 08:25

  • 04:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 19:45

  • 25:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 18:00

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 08:25

  • 04:19 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 19:55

  • 13:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 17:45

  • 11:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
Mehr News
Trump Britain
News

Trump führt Kulturkrieg gegen Europa: Studie deckt Einflussnahme auf

  • 23.09.2025
  • 17:41 Uhr
GERMANY-BUDGET/
News

Generaldebatte, die zweite: Hier den Bundestags-Livestream ansehen

  • 23.09.2025
  • 17:34 Uhr
GERMANY-BUDGET/
News

Ringen um den Haushalt 2026: Diese Ausgaben plant Schwarz-Rot

  • 23.09.2025
  • 16:59 Uhr
Taylor Swift
News

Taylor Swifts neuer Film: Rekord-Vorverkauf und bald in deutschen Kinos

  • 23.09.2025
  • 16:25 Uhr
MiG-31 Abfangjäger
News

NATO mit Warnung an Russland: Notfalls mit Gewalt gegen Luftraumverletzungen

  • 23.09.2025
  • 15:21 Uhr
Präsidentin der Republik Moldau, Sandu, warnt kurz vor der Präsidentschaftswahl in ihrem Land vor russischer Einmischung.
News

Putins Saboteure: Moldaus Präsidentin warnt vor russischer Einmischung

  • 23.09.2025
  • 14:40 Uhr
Annalena Baerbock ist erst die fünfte weibliche Vorsitzende der UN-Generalversammlung.
News

Baerbock: "Frauenrechte sind nirgendwo vom Himmel gefallen"

  • 23.09.2025
  • 14:12 Uhr
In einer neuen INSA-Umfrage überholt die AfD die Union. Auch Kanzler Merz stürzt in der Beliebtheitsskala ab.
News

Neue Umfrage: Merz stürzt ab - Union hinter AfD

  • 23.09.2025
  • 12:33 Uhr
Drohnen legen Flughafen in Kopenhagen lahm
News

Drohnen an Flughäfen in Kopenhagen und Oslo - dänische Regierungschefin: "Anschlag"

  • 23.09.2025
  • 12:27 Uhr
USA-UTAH/SHOOTING-CHARLIE KIRK
News

Antifa als Terrorgruppe? Warum Trumps Dekret umstritten ist

  • 23.09.2025
  • 12:14 Uhr