Taylor Swifts neuer Film: Rekord-Vorverkauf und bald in deutschen Kinos

Taylor Swift begeistert ihre Fans erneut: Der Vorverkauf für ihren neuen Film setzte in den USA bereits 15 Millionen US-Dollar um. Ab dem 23. September startet auch in Deutschland der Ticketverkauf für das exklusive Kino-Event.

Das Wichtigste in Kürze Taylor Swifts neuer Film erzielte in den USA bereits Einnahmen von 15 Millionen US-Dollar im Vorverkauf.

Deutscher Vorverkauf startet am 23. September in den UCI-Kinos.

Der Film wird nur vom 3. bis 5. Oktober im Kino zu sehen sein und begleitet ihr neues Album "The Life of a Showgirl".

Taylor Swift beweist einmal mehr ihren Superstar-Status: Mit ihrem neuen Film "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" bricht sie bereits jetzt Rekorde. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, erzielte der Vorverkauf in den USA allein in den ersten 24 Stunden Einnahmen von 15 Millionen US-Dollar. Der Film wird exklusiv in den Kinos der US-Kette AMC gezeigt – und das nur an drei Tagen, vom 3. bis zum 5. Oktober 2025.

Die Ticketpreise sind mit 12 US-Dollar vergleichsweise moderat. Diesen Preis habe die Künstlerin laut "Deadline" selbst festgelegt. Kein Zufall: Der Film begleitet die Veröffentlichung ihres zwölften Studioalbums "The Life of a Showgirl", das ebenfalls am 3. Oktober erscheint. Den Termin verkündete Taylor Swift kürzlich in der Podcastfolge "New Heights", die von ihrem Verlobten Travis Kelce und dessen Bruder Jason moderiert wird.

Einblicke hinter die Kulissen

Das Kino-Event bietet den Fans weit mehr als nur Musik: Neben der Weltpremiere des Musikvideos zur neuen Single "The Fate of Ophelia" gibt es exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Dreharbeiten und persönliche Erklärungen von Taylor Swift zu den Inspirationen hinter den Songs ihres neuen Albums. Auf Instagram kündigte sie an: "Tanzen ist optional, aber erwünscht."

Expert:innen erwarten, dass das Event zwischen 30 und 50 Millionen US-Dollar einspielen könnte. Damit wäre es zwar ein großer Erfolg, bleibt aber deutlich hinter Swifts vorherigem Projekt zurück: "Taylor Swift: The Eras Tour" aus dem Jahr 2023 erzielte über 260 Millionen US-Dollar und gilt als erfolgreichster Konzertfilm aller Zeiten. Im Gegensatz zum aktuellen Projekt lief er allerdings auch wesentlich länger als nur drei Tage im Kino.

Vorverkauf startet auch in Deutschland

Für Fans in Deutschland gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten: Die UCI-Kinos, die zur AMC-Gruppe gehören, werden den Film auch hierzulande zeigen. Laut der offiziellen Instagram-Seite der Kinokette startet der Vorverkauf am 23. September 2025. Für alle Swifties heißt es also schnell sein, um sich Tickets für das limitierte Event zu sichern!