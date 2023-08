Gespräch mit Putin: Elon Musk soll Pentagon von Kontakt zu Kreml-Chef berichtet haben

Hat er oder hat er nicht? Neue Enthüllungen sollen beweisen, dass Elon Musk mit Wladimir Putin gesprochen haben soll. Nach Beginn des Krieges - und nicht zuvor, wie der Tech-Milliardär vor Monaten behauptete.

Er ist weder Politiker noch Diplomat, trotzdem kann Elon Musk, der einer der reichsten Menschen der Welt ist, großen Einfluss ausüben - auch auf Staatspräsidenten. Kein Wunder also, dass das US-Pentagon ein Interesse daran hat zu erfahren, wenn der Tech-Milliardär ein Gespräch mit dem Kreml-Chef Wladimir Putin führt. Dass genau das geschehen sein soll, schreibt nun das US-Magazin "New Yorker" und bezieht sich in einem Artikel vom Montag (21. August) auf den ehemaligen ranghohen Pentagon-Mitarbeiter Colin Kahl sowie einen weiteren nicht namentlich genannten Regierungsvertreter.

Dem Bericht zufolge habe Musk selbst im vergangenen Jahr das Verteidigungsministerium über ein Gespräch mit Putin informiert. Eigentlich sei es bei dem Austausch zwischen Pentagon und dem Tesla-Chef um die Nutzung des von Musks Weltraumfirma SpaceX betriebenen Internet-Satellitensystems Starlink durch die ukrainischen Streitkräfte gegangen.

Musk hatte zu Beginn des russischen Angriffskriegs der Ukraine zwei Starlink-Empfangsanlagen gespendet und kostenlos nutzen lassen. Zu einem späteren Zeitpunkt habe SpaceX den Betrieb der Terminals aber offenbar nicht mehr bezahlen wollen. Bei Gesprächen über dieses Thema habe Musk dann auch dem Pentagon von seiner Unterhaltung mit Putin erzählt, so der "New Yorker". "Ich hatte ein tolles Gespräch mit Putin", soll Musk gegenüber einem hochrangigen Verteidigungsbeamten erwähnt haben. Beim Pentagon sei man nicht erfreut gewesen. "Wir dachten: 'Oje, das ist nicht gut'", schildert der "New Yorker" die Reaktion.

Im Herbst war über ein solches Gespräch bereits berichtet worden, damals hatte der Unternehmer das aber öffentlich abgestritten. "Ich habe mit Putin nur einmal gesprochen und das war vor 18 Monaten", schrieb er in einem Tweet vom Oktober 2022. Es sei dabei um Raumfahrt gegangen.

Sollte das Gespräch mit Putin tatsächlich nach Beginn des Ukraine-Kriegs stattgefunden haben, wäre ein Detail besonders bemerkenswert: Musk hatte zu dieser Zeit Ideen für eine Lösung des Konflikts veröffentlicht. Unter anderem hatte er vorgeschlagen, dass die Ukraine für ein Ende des Krieges auf die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel Krim verzichten solle und dass man in russisch besetzten Gebieten Volksabstimmungen durchführen könne. Die Vorschläge hatten angesichts der russischen Aggression viel Kritik ausgelöst.