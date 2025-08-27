Anzeige
Blick hinter die Kulissen

Galileo-Doku zeigt: So funktioniert Macht unter Trump - "Das Regime" hier kostenlos anschauen

  • Veröffentlicht: 27.08.2025
  • 17:13 Uhr
  • Emre Bölükbasi
Mit einer neuen Doku beleuchtet Galileo den Einfluss von Trumps (Bild) Machtstrukturen auf die USA. (Archivbild)
Mit einer neuen Doku beleuchtet Galileo den Einfluss von Trumps (Bild) Machtstrukturen auf die USA. (Archivbild)© REUTERS

Eine neue Galileo-Doku auf Joyn erzählt, wie Macht unter Trump funktioniert – und wer sie trägt, erträgt oder antreibt. Hier kostenlos ansehen!

Anzeige

Was passiert, wenn Populismus Regierung wird? Die neue vierteilige Galileo-Dokuserie "Das Regime" geht genau dieser Frage nach – und wirft einen seltenen, vielschichtigen Blick hinter die Kulissen der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Nicht die bekannten Schlagzeilen stehen im Fokus, sondern die Menschen, die das politische Projekt tragen – und jene, die unter ihm leiden.

Sehen Sie hier die Galileo-Doku "Das Regime" mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen des Trump-Machtapparats - hier klicken!

Trump

Trumps Machtapparat: "Das Regime" hier kostenlos ansehen!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Schon die erste Folge zeigt, wie die Serie anders erzählt: Im Zentrum steht JD Vance, Trumps Vize und möglicher Nachfolger. Die Kamera folgt seinem Aufstieg vom Bestsellerautor zum politischen Strippenzieher – und spürt den Netzwerken nach, die seinen Einfluss möglich machen.

Folge zwei widmet sich der jungen MAGA-Generation, die zwischen Memes, Mikrofonen und Mobilisierung die Ideologie Trumps digital und laut fortführt. Zwei weitere Folgen, die noch veröffentlicht werden sollen, runden die exklusiven Einblicke hinter die Kulissen ab.

Wer nicht nur wissen will, wer regiert, sondern wie Macht gemacht wird, findet hier auf Joyn die Antworten.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 27. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 15:45

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 08:25

  • 04:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 19:45

  • 23:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 08:25

  • 04:52 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 19:45

  • 21:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 18:00

  • 09:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 15:45

  • 08:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
Mehr News
Schusswaffenvorfall an katholischer Schule in Minneapolis
News

Schüsse an US-Schule in Minneapolis: Zwei Kinder getötet, zahlreiche Verletzte

  • 27.08.2025
  • 18:32 Uhr
Superkeime auf Flugzeugtoiletten entdeckt – die resistenten Bakterien könnten zur Gefahr für Reisende werden.
News

Gesundheitsrisiko beim Fliegen: Forscher finden Superkeime auf Flugzeugtoiletten

  • 27.08.2025
  • 16:41 Uhr
GREENLAND-ELECTION/GOVERNMENT
News

Eklat zwischen Dänemark und USA: Wurde Grönland infiltriert?

  • 27.08.2025
  • 15:53 Uhr
Freigabe des 16. Bauabschnitts der A100
News

A100-Verlängerug in Berlin eröffnet: Warum die Strecke jetzt für Zoff sorgt

  • 27.08.2025
  • 15:30 Uhr
Ein Amazon-Paket wie dieses könnte bald teurer werden – der Online-Riese testet neue Regeln für den Gratisversand.
News

Mindestbestellwert: Amazon testet neue Grenze für Gratisversand

  • 27.08.2025
  • 15:25 Uhr
Der Kanzler begründet die Sicherheitsgesetze mit Bedrohungen aus Moskau.
News

Kabinett beschließt Sicherheitspaket – Merz warnt vor Angriffen aus Russland

  • 27.08.2025
  • 15:01 Uhr
Ukraine-Krieg - Donbass
News

Frieden in Sicht? Ringen um Ukraine-Verhandlungen geht weiter

  • 27.08.2025
  • 14:20 Uhr
Zum Start der Basketball-EM: So viel verdienen die Stars in den USA und in Europa.
News

Zum Start der EM: Das verdienen die Basketball-Stars

  • 27.08.2025
  • 14:06 Uhr
Bayerns Ministerpräsident Söder auf Helgoland
News

Markus Söder singt Seemannslied auf Helgoland – mit Applaus und Solo-Part

  • 27.08.2025
  • 14:03 Uhr
Großbrand im Hamburger Hafen
News

Großbrand im Hamburger Hafen: Feuerwehr kämpft weiter gegen Glutnester

  • 27.08.2025
  • 13:54 Uhr