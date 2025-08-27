Anzeige
Tatverdächtiger tot

Schüsse an US-Schule in Minneapolis: Zwei Kinder getötet, zahlreiche Verletzte

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 18:32 Uhr
  • dpa, Reuters
Nach dem tödlichen Schusswaffenvorfall an einer US-Schule
In der Hauptstadt des US-Bundesstaates Minnesota kommt es zu einem Schusswaffenvorfall an einer Schule. Vieles ist noch unklar - doch auch der US-Präsident schaltet sich ein.

In den USA sind zwei kleine Kinder in einer Schule erschossen worden. Zudem gebe es zahlreiche Verletzte, sagte der Polizeichef der Stadt Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota), in der sich die Tat ereignete. Bei den tödlichen Schüssen in den USA hat der Täter nach Polizeiangaben auf Kinder gezielt, die bei einem Schulgottesdienst in einer Kirche waren. Der Täter habe durch Kirchenfenster auf Kinder geschossen, die auf Kirchenbänken saßen, hieß es.

Die Tat ereignete sich um 8:30 Uhr Ortszeit während eines Gottesdienstes zur ersten Woche nach dem Ferienende in der Annunciation Catholic Church im Süden von Minneapolis, erklärte O'Hara. Der Schütze hatte demnach drei Waffen bei sich und habe von außen durch Fenster der Kirche geschossen. Er habe Kinder und andere Gottesdienstbesucher getroffen, sagte O'Hara. Die beiden Toten seien 8 und 10 Jahre alt gewesen.

Der Schütze sei "in den frühen Zwanzigern" gewesen, aber noch gebe es keine Erkenntnisse, ob er selbst einst Schüler gewesen sei. Es gebe noch keine Informationen zu möglichen Vorstrafen, sagte O'Hara.

"Das FBI hat schnell reagiert und ist vor Ort", schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, bezeichnete den Vorfall auf X als "schreckliche Gewalttat".

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist die tatverdächtige Person tot. Nach Angaben der Stadt von Minneapolis besteht keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem sprach auf der Plattform X von einem "schrecklichen Schusswaffenvorfall" an einer katholischen Schule, den ihr Ministerium beobachte.

Die Polizei geht von einem einzelnen Schützen aus. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand habe er sich selbst das Leben genommen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf lokale Medienberichte meldet, begann die Schießerei an der privaten Grundschule Annunciation mit rund 395 Schüler:innen im Süden der Stadt während einer Morgenmesse. Die Polizei teilte mit, ein ganz in Schwarz gekleideter Mann mit einem Gewehr sei am Tatort gemeldet worden. Fernsehbilder zeigten, wie Eltern ihre Kinder aus dem Schulgebäude führten.

US-Präsident Donald Trump rief Reuters zufolge in den sozialen Medien dazu auf, für alle Beteiligten zu beten.

Heimatschutzministerin Kristi Noem erklärte, ihr Ministerium stehe in Kontakt mit den örtlichen Behörden und beobachte die Lage. Seit Dienstagnachmittag hatte es in der Stadt im Mittleren Westen der USA drei weitere Schießereien gegeben. Dabei wurden der Polizei zufolge insgesamt drei Menschen getötet und sieben verletzt.

