Die aktuellen Umfragewerte der Grünen sind nicht besonders gut, doch ihr Parteivorsitzender zeigt sich trotzdem optimistisch.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Laut Nouripour schadet die Uneinigkeit innerhalb der Ampel dem Ansehen der Koalition.

Trotzdem schließt er nicht aus, dass der oder die neue Kanzler:in von den Grünen gestellt wird.

Nachdem Baerbock aus dem Rennen ausgeschieden ist, verengt sich das Feld potenzieller Spitzenkandidat:innen.

Der Dauerzoff in der Ampel schadet nach Ansicht von Grünen-Chef Omid Nouripour dem Ansehen der Koalitionäre. "Wir sind eine Regierung, die viel liefert. Aber wir sehen nicht aus wie eine verbundene Gemeinschaft, sondern wie eine Kneipenschlägerei. Und das ist einfach abschreckend", sagte der Co-Parteivorsitzende dem "Spiegel". Bei der Bundestagswahl 2025 könne auch ein Grüner als neuer Bundeskanzler hervorgehen: "Alles ist drin", meinte Nouripour.

Im Video: Baerbock verzichtet auf Kanzlerkandidatur - Weg für Habeck frei

Die Grünen liegen in Umfragen zur Bundestagswahl zwischen 11 und 13 Prozent. 2021 kamen sie mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf 14,7 Prozent. Die heutige Außenministerin Baerbock hatte am Mittwoch gesagt, dass sie keine erneute Kanzlerkandidatur anstrebe. "Damit verengt sich das Feld und wir entscheiden darüber, wenn es so weit ist", sagte Nouripour. Als Anwärter gilt Vize-Kanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der seine Ambitionen bislang offen lässt.