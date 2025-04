Hafen-Explosion im Iran: Zahl der Verletzten steigt auf über 800

Die Zahl der Todesopfer nach der Explosion in der südiranischen Hafenstadt Shahid Radschaei ist auf 18 gestiegen.

Anzeige

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna wurden bei dem Vorfall am Samstag mehr als 800 Menschen verletzt, viele davon schwer. Sechs Personen werden weiterhin vermisst. Die Wucht der Detonation war so gewaltig, dass die Druckwelle noch in einem Umkreis von 50 Kilometern zu spüren war. Sie richtete erhebliche Schäden an der Hafeninfrastruktur an. Die Ursache der Explosion ist noch unklar.

Weitere Einzelheiten zum Unglück, insbesondere zur Ursache und zur genauen Zahl der Opfer, sollen nach Abschluss der Untersuchungen bekanntgegeben werden. Schahid Radschaei ist der größte Containerhafen des Landes und gehört zum Haupthafen von Bandar Abbas in der Provinz Hormusgan. Dort werden mehr als ein Drittel des iranischen Seehandels abgewickelt.