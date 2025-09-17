Künftig auch per Direktlink: PayPal führt neue Bezahlfunktion ein

Mit "PayPal-Links" bringt PayPal eine innovative Bezahlfunktion auf den Markt. Nutzer:innen können individuelle Links erstellen, um Geld schnell und sicher zu senden oder zu empfangen. Die Funktion startet zunächst in den USA.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze PayPal erleichtert den Zahlungsverkehr.

Mit "PayPal-Links" können Nutzer:innen personalisierte Links erstellen, um Geldbeträge direkt auszutauschen.

Die Funktion wird zunächst in den USA eingeführt und soll später auch in Europa verfügbar sein.

PayPal hat mit "PayPal-Links" eine neue Bezahlfunktion eingeführt. Diese ermöglicht es Nutzer:innen, personalisierte Links für einzelne Transaktionen zu erstellen. Die Links können einfach per SMS, E-Mail oder Messaging-Apps wie WhatsApp geteilt werden. Die Empfänger:innen müssen den Link nur anklicken und die Zahlung über die PayPal-App bestätigen. Der Betrag wird sofort überwiesen, was den Geldtransfer schneller und unkomplizierter macht.

Die Erstellung eines PayPal-Links erfolgt direkt über die PayPal-App. Nutzer:innen, geben den gewünschten Betrag ein und entscheiden, ob sie das Geld senden oder empfangen möchten. Der generierte Link kann dann flexibel geteilt werden. Diese Funktion richtet sich sowohl an bestehende Nutzer:innen, als auch an neue Anwender:innen die eine einfache Möglichkeit suchen, Geldbeträge auszutauschen.

Anzeige

Anzeige

Neue Funktion zunächst nur in den USA

Zunächst wird die neue Funktion in den USA eingeführt. Ab Ende September 2025 soll "PayPal-Links" auch in weiteren Märkten wie Großbritannien und Italien verfügbar sein. Eine Ausweitung auf andere europäische Länder gilt als wahrscheinlich, da PayPal die Funktion als wichtigen Schritt zur Vereinfachung von Zahlungen sieht.

Mit "PayPal-Links" möchte das Unternehmen Zahlungen enger mit der alltäglichen Kommunikation verknüpfen. Die Funktion bietet eine flexible Möglichkeit, Geld schnell auszutauschen, ohne Bankdaten oder Kontoinformationen teilen zu müssen. Dies erleichtert nicht nur den Einstieg für neue Nutzer:innen, sondern bietet auch bestehenden Anwendern mehr Komfort.

Anzeige

Anzeige

Rund 30 Millionen Deutsche nutzen PayPal

PayPal ist in über 200 Märkten weltweit aktiv und unterstützt Transaktionen in 25 verschiedenen Währungen. Diese breite Verfügbarkeit macht die Plattform zu einer der führenden Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen.

In Deutschland ist PayPal besonders beliebt: Fast 30 Millionen Menschen nutzen den Dienst hier regelmäßig für ihre Online-Zahlungen. Damit zählt Deutschland zu den wichtigsten Märkten für PayPal.