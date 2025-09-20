Anzeige
Berichte

Heftige israelische Angriffe in Gaza-Stadt: Dutzende Menschen getötet

  • Veröffentlicht: 20.09.2025
  • 23:38 Uhr
  • dpa
Israel setzt Angriffe auf Ziele in der Stadt Gaza fort.
Israel setzt Angriffe auf Ziele in der Stadt Gaza fort.© Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Die israelische Offensive in der Stadt Gaza nimmt ihren Lauf. Schwere Bombardierungen kosteten mehr als 50 Menschen das Leben.

Trotz weltweiter Kritik setzt Israel seine militärische Offensive in der Stadt Gaza mit großer Härte fort. Es gebe schwere Bombardierungen und einen "Ring aus Feuer" in mehreren Teilen der größten Stadt des Küstenstreifens, berichtete das israelische Nachrichtenportal "ynet" unter Berufung auf palästinensische Quellen.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Nach Angaben aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen wurden am Samstag mindestens 56 Palästinenser getötet, davon mindestens 31 in der Stadt Gaza. Zudem seien rund 80 Schwerverletzte gezählt worden.

Die israelische Armee zerstörte nach eigenen Angaben in der Stadt Gaza und in anderen Teilen des Küstengebiets Tunnel, Sprengfallen und von Hamas-Terroristen genutzte Gebäude sowie Scharfschützenstellungen. Eine ungenannte Zahl von Gegnern sei getötet worden. Insgesamt seien mehr als 100 "Terrorziele" attackiert worden. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Nach israelischen Angaben vom Vortag sollen bereits rund 480.000 Palästinenser die Stadt in dem abgeriegelten Küstengebiet verlassen haben. Sie versuchen sich in Richtung der sogenannten humanitären Zone Al-Mawasi im Südwesten des Gazastreifens durchzuschlagen. Vor dem Beginn der Militäroffensive Israels in der Stadt lebten dort rund eine Million Einwohner und Binnenvertriebene des seit bald zwei Jahren andauernden Krieges.

Die Zahl der getöteten Palästinenser seit Kriegsbeginn gibt die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mit mehr als 65.000 an. Es wird zwar nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterschieden, aber bei den meisten Opfern dürfte es sich um Zivilisten handeln. Israel wirft der Hamas vor, Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen.

Die israelische Armee bekämpft im Gazastreifen die dort herrschende Hamas, die zusammen mit anderen Extremistengruppen am 7. Oktober 2023 bei Massakern in Israel rund 1.200 Menschen tötete und mehr als 250 Menschen verschleppte - und den Krieg damit auslöste.

