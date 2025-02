Hollywood-Legende Gene Hackman und Ehefrau tot aufgefunden

Der zweifache Oscar-Gewinner Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden offenbar tot in ihrem Haus in Santa Fe Summit gefunden. Ihr Tod wurde vom Sheriff der Gemeinde bestätigt.

Schauspieler Gene Hackman ist tot, der Hollywoodstar ist mit 95 Jahren gestorben. Gemeinsam mit seiner Frau Betsy Arakawa wurde er leblos in seinem Haus aufgefunden. Inzwischen hat der Sheriff ihrer Heimatgemeinde Santa Fe Summit, Adan Mendoza, den Tod des Ehepaars bestätigt, wie das Portal "Santa Fe New Mexican" berichtete. Auch der Hund der beiden sei nicht mehr am Leben.

Einen Hinweis auf Fremdeinwirkung gebe es nach Angaben des Sheriffs nicht.

Gene Hackman gewann 1972 einen Oscar als Bester Hauptdarsteller für "French Connection - Brennpunkt Brooklyn". Für "Erbarmungslos" (1993) gewann er den populärsten Filmpreis der Welt als Bester Nebendarsteller. Für beide Performances erhielt er zudem einen Golden Globe. Unter anderem war der US-Schauspieler für seine Rolle als Lex Luthor in Superman (1978) berühmt, auch für die Sequels stand er vor der Kamera.

Mehr in Kürze.

