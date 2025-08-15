Anzeige
Waffenruhe im Ukraine-Krieg möglich?

Russlands Außenminister Lawrow: Kommen mit "klarer Position" zu Gipfel

  • Veröffentlicht: 15.08.2025
  • 11:23 Uhr
  • dpa
Der russische Außenminister Sergei Lawrow während einer Pressekonferenz in Moskau.
Der russische Außenminister Sergei Lawrow während einer Pressekonferenz in Moskau.© REUTERS

Vor dem Gipfel zwischen Putin und Trump stellt Moskau klar: Die Linie Russlands stehe fest, Außenminister Lawrow.

Russland kommt nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow mit einer klaren Position zum Gipfeltreffen mit den USA nach Alaska.

Er wolle keinen Ergebnissen vorgreifen, sagte Lawrow bei der Ankunft in Anchorage dem staatlichen russischen Fernsehsender Rossija-24. "Wir wissen, dass wir Argumente haben, eine klare und verständliche Position. Wir werden sie darlegen."

Vieles für das Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump in dem nördlichen US-Bundesstaat sei beim Besuch des US-Unterhändlers Steve Witkoff in Moskau vergangene Woche vorbereitet worden. Man hoffe darauf, diese "nützliche Unterhaltung" fortzusetzen, sagte Lawrow.

Trump will bei dem Treffen über eine Waffenruhe in der Ukraine und ein Ende des Krieges sprechen. Putin, auf dessen Befehl Russland die Ukraine angegriffen hat, lässt bislang kein Einlenken erkennen. Wegen der Zeitverschiebung beginnt der Gipfel erst am späten Freitagabend deutscher Zeit.

Der Gipfel von US-Präsident Trump und Kreml-Machthaber Putin im US-Bundesstaat Alaska ist für Russland historisch und gepolitisch brisant.
News

Einst an die USA verkauft

Putin-Trump-Gipfel in Alaska: Warum der Ort für Russland brisant ist

US-Präsident Trump wird am 15. August den russischen Machthaber Putin in Alaska empfangen. Die Wahl des Treffpunkts ist historisch und geopolitisch für Russland heikel.

  • 11.08.2025
  • 13:06 Uhr
:newstime

