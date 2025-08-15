Anzeige
Streamingriese

Spotify erhöht die Preise für Premium-Nutzer deutlich

  • Veröffentlicht: 15.08.2025
  • 14:11 Uhr
  • Damian Rausch
Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man das Logo der App Spotify.
Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man das Logo der App Spotify.© Fabian Sommer/dpa

Spotify hebt seine Preise kräftig an – bis zu 4 Euro mehr im Monat. Doch ein kaum bekanntes Schlupfloch lässt Bestandskunden sparen, ohne auf Musik-Features zu verzichten.

Das Wichtigste in Kürze

  • Das Einzelabo von Spotify steigt in Deutschland auf 12,99 Euro im Monat, das Familien-Abo kostet künftig sogar 21,99 Euro.

  • Bestandskund:innen müssen der Preiserhöhung per E-Mail aktiv zustimmen – tun sie das nicht, wird ihr Abo im Oktober automatisch beendet.

  • Mit dem neuen Basic-Abo können Bestandskund:innen die Preiserhöhung umgehen, wenn sie auf die Hörbuch-Funktion verzichten.

Inhalt

  • Deutliche Preissteigerung im September
  • Das kosten die neuen Abos in Deutschland
  • Zustimmung nötig – oder Kündigung
Deutliche Preissteigerung im September

Spotify kündigt erneut eine weltweite Preiserhöhung an. Ab September steigen die Preise in Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika – nun liegen auch die neuen Beträge für Deutschland vor. Laut eines Berichts der Deutschen Presse-Agentur (15. August) erhöht sich das Einzelabo auf 12,99 Euro, rund zwei Euro mehr als bisher. Auch Student-, Duo- und Familien-Abos werden deutlich teurer.

Das kosten die neuen Abos in Deutschland

Nach Informationen von "inside digital" steigen die Kosten für das Studierenden-Abo von 5,99 auf 6,99 Euro. Das Duo-Abo klettert auf 17,99 Euro (vorher 14,99 Euro), das Familien-Abo verteuert sich sogar auf 21,99 Euro statt bisher 17,99 Euro. Neukund:innen zahlen die neuen Preise sofort, für Bestandskunden gelten sie ab Oktober – nach einer Übergangsfrist von drei Monaten.

Zustimmung nötig – oder Kündigung

Wer sparen will, kann auf das neue "Basic"-Abo ausweichen. Es bietet dieselben Funktionen wie Premium – nur ohne das monatliche Hörbuch-Kontingent. Die Preise entsprechen den bisherigen Tarifen vor der Erhöhung: 10,99 Euro für Einzelpersonen, 14,99 Euro für Paare, 17,99 Euro für Familien. Das Angebot ist jedoch nur für Bestandskunden über die Aboverwaltung oder einen Link in der Info-Mail buchbar – und nur solange das aktuelle Abo aktiv ist.

  • Verwendete Quellen:
  • Inside Digital: Spotify wird deutlich teurer: So umgehst du die Preiserhöhung
  • Nachrichtenagentur dpa
