Israel hält an Kriegszielen fest: Keine Waffenruhe ohne Zielerreichung

Israel zeigt sich entschlossen: Eine Waffenruhe in Gaza ohne die Erfüllung der Kriegsziele des Landes sei unmöglich.

Das Wichtigste in Kürze Laut den USA gibt es nun konkrete Pläne für eine Waffenruhe im Nahen Osten.

Aus Israel kommt jetzt aber eine klare Botschaft: keine Waffenruhe ohne Erfüllung der israelischen Bedingungen.

Demnach will das Land weiterhin die Hamas zerstören.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich am Montag (3. Juni) zu dem jüngsten US-Vorstoß für eine Beendigung des Gaza-Kriegs geäußert. "Die Behauptung, dass wir einer Waffenruhe zugestimmt haben, ohne dass unsere Bedingungen erfüllt werden, ist nicht richtig", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros vor Mitgliedern eines parlamentarischen Ausschusses für Außen- und Sicherheitspolitik.

US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag (31. Mai) überraschend Details eines Entwurfs für einen Deal in drei Phasen präsentiert, dem Israel nach Angaben der US-Regierung bereits zugestimmt habe. Die erste Phase sieht demnach eine vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe von sechs Wochen und einen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dicht besiedelten Gebieten in Gaza vor. Es würde zunächst eine bestimmte Gruppe von Geiseln freigelassen - darunter Frauen, Ältere und Verletzte. Im Gegenzug würden Hunderte Palästinenser:innen freikommen, die in Israel inhaftiert sind. In einer zweiten Phase würden die Kämpfe dann dauerhaft eingestellt und die verbliebenden Geiseln freigelassen. In einer letzten Phase würde ein Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen.

Im Video: Überraschender Friedensplan - Biden stellt Vorschlag Israels für Gaza-Deal vor

Israel hält an Kriegszielen fest

Netanjahu wiederum machte am Samstag deutlich (1. Juni), dass sich Israels Bedingungen für ein Ende des Krieges nicht geändert hätten: die Zerstörung der Hamas und die Freilassung aller Geiseln.

In einer Videobotschaft am Montag sagte Netanjahu: "Wir setzen uns auf zahllosen Wegen dafür ein, unsere Geiseln zurückzuholen. Ich denke immerzu an sie, an ihre Familien, an ihr Leid." Die Zerstörung der Hamas bleibe parallel zu den Bemühungen um ihre Rückführung das Ziel.

