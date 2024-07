Israelisches Flugzeug erhält in der Türkei nach Notfall keinen Treibstoff

In der Türkei erhält ein israelischer Flug nicht den notwendigen Treibstoff, um nach einer Notlandung seinen Zielflughafen zu erreichen. Über die Gründe herrscht Uneinigkeit.

Das Wichtigste in Kürze In der Türkei soll ein Flugzeug der israelischen Fluggesellschaft El Al vom Bodenpersonal nicht die notwendige Betankung erhalten haben.

Die Maschine war wegen eines medizinischen Notfalls in Antalya gelandet, um einen Passagier zu evakuieren.

Laut "Times of Israel" sehen türkische diplomatische Quellen die Schuld beim Kapitän der Airline.

Wegen eines medizinischen Notfalls musste am Sonntag (30. Juni) ein Flug der israelischen Fluggesellschaft El Al in Antalya notlanden. Ein Passagier wurde an dem türkischen Flughafen von Bord der Boeing 737-800 gebracht und versorgt. Der Flug LY5102 war auf dem Weg von Warschau nach Tel Aviv. Derartige Notlandungen aus medizinischen Gründen gehören für Airlines zur Routine.

Doch an dieser Stelle endete die Routine. Wie aus einer offiziellen Mitteilung von El Al hervorgeht, lehnten die türkischen Mitarbeiter:innen des Flughafens in Antalya das erforderliche Auftanken ab. Der Crew soll mitgeteilt worden sein, dass sie vor Ort nicht den notwendigen Treibstoff erhalten würden, um weiterzufliegen. "Sie weigerten sich, das Flugzeug zu betanken", heißt es auch in der "Times of Israel".

Keine Hilfe für israelisches Flugzeug

Anfang Mai hatte die Türkei die Handelsbeziehungen zu Israel abgebrochen. Das Land setzte wegen der israelischen Angriffe im Gazastreifen die Aus- und die Einfuhr aller Produkte mit Bezug zu Israel aus. Im April hatte Ankara bereits den Export von 54 Gütern, darunter Stahl, Düngemittel und Flugzeugtreibstoff, verboten.

Einem Bericht der "Times of Israel" nach sollen türkische diplomatische Quellen den Ablauf nach der Evakuierung anders einschätzen. "Treibstoff sollte dem Flugzeug aus humanitären Gründen zur Verfügung gestellt werden, aber als das entsprechende Verfahren kurz vor dem Abschluss stand, entschied sich der Kapitän aus eigenem Antrieb zu gehen", zitiert "Times of Israel" die Quellen.

Das Außenministerium in Israel habe von der Türkei die Zusicherung erhalten, dass das Flugzeug betankt werden könne. Warum das in der Praxis nicht umgesetzt wurde, ist bisher unklar.

Flug muss nach Rhodos ausweichen

Die Crew des Fliegers sah sich gezwungen, einen Umweg nach Griechenland einzulegen. Nach mehreren Stunden Wartezeit und einem erneuten 40-Minuten-Flug konnte der Tank letztendlich in Rhodos gefüllt werden. Anschließend flog die Boeing zu ihrem Zielflughafen nach Tel Aviv.

Direktflüge zwischen Israel und der Türkei wurden bereits im Oktober eingestellt. Grund dafür war die Unterstützung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für die Hamas kurz nach der Attacke der radikal-islamistischen Terrorgruppe auf Israel am 7. Oktober 2023 mit mehr als 1.400 Toten. Erdogan hatte die Hamas daraufhin als "Befreiungsorganisation" bezeichnet. Die NATO sowie die verbündeten USA und die EU stufen die Hamas dagegen als Terrororganisation ein.