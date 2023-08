Ist Eis zu teuer? Eisdielen-Verband wehrt sich

Der Dachverband der italienischen Eisdielen in Deutschland weist Kritik an den Eiskugel-Preisen zurück und betont die Gründe für die gestiegenen Kosten. Höhere Miet- und Energiekosten sowie Personalmangel spielen hier eine Rolle.

In der Debatte um die Preise für Eiskugeln in Deutschland meldet sich der Dachverband der italienischen Eisdielen zu Wort. Uniteis, der Verband mit rund 1000 Mitgliedern, betreibt deutschlandweit über 2200 Eisdielen. Die Generalsekretärin des Verbands, Annalisa Carnio, verteidigt die aktuellen Preise. Sie weist darauf hin, dass die Kosten für eine Kugel Eis in Deutschland im internationalen Vergleich keineswegs überhöht sind. In anderen europäischen Ländern müssten Konsument:innen teilweise das Doppelte oder Dreifache bezahlen. "In Deutschland bezahlt man für eine Eiskugel am wenigsten in ganz Europa", heißt es auf der Verbands-Webseite.

Kostentreiber

Carnio nennt mehrere Gründe für die gestiegenen Preise. Neben höheren Miet- und Energiekosten macht sich vor allem der Personalmangel in der Branche bemerkbar. Dieser führt dazu, dass vermehrt auf den Verkauf von Eis zum Mitnehmen in Waffeln oder Bechern gesetzt wird, um den Betrieb wirtschaftlich aufrechtzuerhalten. Dieser Wandel hat die Art der Eisdielen-Erfahrung verändert, da weniger Tischbedienung angeboten wird.

Klimawandel gut für das Eis-Geschäft

Einen überraschenden Aspekt beleuchtet Carnio in Bezug auf die Auswirkungen der Klimakrise. Sie betont, dass die zunehmende Erderhitzung und längere, heißere Sommer eine positive Folge für das Eis-Geschäft haben. Das gesteigerte Verlangen nach Abkühlung lässt den Absatz von Eisprodukten steigen und unterstützt somit die Branche.