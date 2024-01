Klarer Sieg gegen Ungarn: Der EM-Halbfinal-Traum lebt

Mit diesem Sieg sind sie dem Halbfinale ganz nah: Die deutsche Handballmannschaft gewann das EM-Spiel gegen Ungarn (35:28). Sollten sie am Mittwoch gegen Kroatien siegen, ist der Einzug sicher.

Das Wichtigste in Kürze

Eine besonders starke Leistung legten die Spieler Julian Köster und Sebastian Heymann hin.

Können die Jungs Kroatien am Mittwoch schlagen, stehen sie im Halbfinale.

Die deutschen Handballer machen Hoffnung auf ein Wintermärchen. Im Spiel gegen Ungarn bei der Handball-Europameisterschaft 2024 am Montagabend (22.01.) triumphierten die Jungs des deutschen Teams in Köln mit 35:28. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, erreichen sie damit in der Gruppe 1 mit 5:3 den zweiten Platz nach Olympiasieger Frankreich.

Demnach steuert die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason auf das Halbfinale zu. Die Hoffnung auf eine Medaille wird damit entbrannt.

"Wir machen sie komplett kaputt": Ansage von Bundestrainer zeigte Wirkung

In der zweiten Halbzeit motivierte Bundestrainer Alfred Gislason seine Jungs: "Wir machen das weiter so! Wir machen sie komplett kaputt. Die schaffen das Tempo gar nicht". Vor 19.750 Zuschauer:innen schaffte es die Heim-Mannschaft dann mit einem souveränen Sieg. Nachdem das Spiel gegen Österreich unglücklich verlaufen war, gaben die Heim-Spieler an diesem Abend richtig Gas.

Torwart Andi Wolff tat sich beim Spiel gegen Ungarn schwer, Bälle zu halten. Die ersten acht Würfe konnte der Torhüter nicht erwischen. Daraufhin wechselte Trainer Gislason Wolff gegen David Späth in der 13. Minute aus.

Julian Köster und Sebastian Heymann erzielten im ersten Durchgang jeweils vier Tore. Heymann brachte Deutschland dann in der 21. Minute in Führung. Zum Spieler des Abends wurde allerdings Köster gekürt: Acht seiner neun Würfe landeten im Tor. Wolff hielt in der 39. Minute erst seinen ersten Ball.

Mit einem weiteren Sieg im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Kroatien am Mittwoch kann die DHB-Auswahl aus eigener Kraft den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Bei einem Remis wäre der EM-Gastgeber von den Resultaten der punktgleichen Rivalen Ungarn und Österreich (je 4:4) abhängig.