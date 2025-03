Klimaaktivisten färben Kassler Weltkulturerbe grün - Die Bilder im Video

Mit einer Farbattacke auf die populären Wasserspiele im Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe wollte eine Aktivistengruppe auf die angebliche Verschmutzung von Flüssen durch ein Salz-Unternehmen aufmerksam machen. Hier die Bilder kostenlos auf Joyn ansehen.

Anzeige

Plötzlich floss das Wasser in giftgrün die Kaskaden herunter: Am Sonntag (30. März) schauten sich wie gewohnt zahlreiche Besucher:innen die Wasserspiele im Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel an. Durch eine Protestaktion von Klimaaktivist:innen der Gruppe "Klimagerechtigkeit Kassel" wurden sie Zeuge eines ungewöhnlichen Schauspiels.

Ein entrolltes Banner vermittelte die Botschaft: "Trinkwasser statt Giftwasser". Mit leuchtend grünem Farbstoff - laut Aussage der Gruppe biologisch abbaubar - wollten die Protestierenden auf die Verschmutzung von Werra und Weser hinweisen - aus ihrer Sicht verursacht durch den Salzhersteller K+S.

Sehen Sie HIER die Bilder des grünen Wasserfalls live und kostenlos auf Joyn.