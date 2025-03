Erstochener Mann in Kassel entdeckt - Zwei Tatverdächtige gefasst

Nachdem in Kassel ein 44-Jähriger Mann erstochen auf der Straße aufgefunden wurde, hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige festgenommen. Besteht Zusammenhang mit einem weiteren Todesopfer?

Nach dem Fund eines erstochenen 44-jährigen Mannes auf einer Straße in Kassel hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Es handele sich um eine 28 Jahre alte Frau und einen 37-jährigen Mann, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung seien sie am Freitagvormittag (21. März) in der Innenstadt von Melsungen gefasst worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen kannten die Russin und der Mann mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit das Opfer. Motiv und Hintergründe der Tat waren der Mitteilung zufolge weiterhin unklar.

Radler findet Leiche

Der 44-jährige Deutsche war in der Nacht zum Donnerstag (20. März) im Stadtteil Rothenditmold getötet worden, ein Fahrradfahrer fand die Leiche. Der Mann stammte aus Kassel, die beiden Tatverdächtigen leben im Schwalm-Eder-Kreis. Gegen sie wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung ermittelt.

Ob ein Zusammenhang mit dem im Kasseler Stadtteil Kirchditmold gefundenen, ebenfalls erstochenen 51-jährigen Mann besteht, müsse noch überprüft worden. Der Getötete war am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung entdeckt worden.