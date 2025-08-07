Anzeige
Krieg in der Ukraine

Putin verliert hunderte Soldaten: Ukraine-Eliteeinheit dezimiert Russen

  • Veröffentlicht: 07.08.2025
  • 13:53 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Ein ukrainischer Soldat feuert eine Haubitze auf russische Stellungen ab.
Ein ukrainischer Soldat feuert eine Haubitze auf russische Stellungen ab. © Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen größeren russischen Angriff in der Region Sumy abgewehrt. Hunderte Soldaten Putins sollen dabei ums Leben gekommen sein.

Anzeige

Inhalt

In der nördlichen ukrainischen Grenzregion Sumy hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben einen massiven russischen Angriff abgewehrt. Wie der ukrainische Militärgeheimdienst HUR laut "The Kyiv Independent" berichtet, sind dabei "mindestens" 334 russische Soldaten getötet und "mehr als" 550 verletzt worden. Diese Zahlen lassen sich unabhängig nicht verifizieren, doch sie unterstreichen den anhaltenden Kampf um die Kontrolle in der Region.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Mehrere hundert russische Soldaten in Ukraine-Region Sumy getötet

Laut dem Bericht wurden die russischen Vorstöße durch Spezialeinheiten des HUR gestoppt. Dabei sollen ukrainische Soldat:innen hinter die feindlichen Linien vorgedrungen sein und wichtige Nachschubwege der russischen Armee unterbrochen haben. Ein veröffentlichtes Video zeigt angeblich die Kämpfe, jedoch ist auch dieses Material unabhängig nicht überprüfbar, so die "Frankfurter Rundschau". In dem Video seien mutmaßlich tote russische Soldaten zu sehen, deren Herkunft unter anderem die Uniform beweisen soll.

Anzeige
Anzeige

Eliteeinheit stößt hinter russische Linien vor

Die Region Sumy ist seit Monaten ein Schauplatz intensiver Gefechte. Nachdem russische Truppen zuletzt punktuell vorgedrungen waren, konnten die ukrainischen Streitkräfte laut Kiew Geländegewinne erzielen. Ende Juli wurden demnach die Siedlungen Andriivka und Kindrativka zurückerobert – beide liegen nur wenige Kilometer von der Großstadt Sumy entfernt.

"Drachendrohne" vergießt heißes Metall über feindlichen Stellungen

Neben Bodentruppen kamen bei den jüngsten Kämpfen auch moderne Technologien zum Einsatz. Eine sogenannte "Drachendrohne" soll heiße Metalle über offenbar russischen Stellungen und Schützengräben vergossen haben, während Artillerieeinheiten mit selbstfahrenden Haubitzen unterstützten.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Dreiergipfel mit Trump, Putin und Selenskyj?

Russland führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder erklärt, den Krieg rasch beenden zu wollen. Seit Mittwoch ist auch wieder Bewegung in den diplomatischen Bemühungen. Der Kreml hat inzwischen eine Vereinbarung über ein bevorstehendes Treffen des russischen Machthabers Wladimir Putin mit Trump bestätigt. Das Treffen, das auf eine Initiative der USA zurückgeht, könnte schon kommende Woche stattfinden. Möglicherweise kommt es dann auch zu einem Aufeinandertreffen Putins mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

  • Verwendete Quellen:
  • "Frankfurter Rundschau": "Elite-Einheit überlistet Putins Truppen: Ukraine meldet gewaltige russische Verluste"
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
Bayerisches LKA
News

Razzia in Bayern: LKA nimmt Reichsbürger um Prinz Reuß fest

  • 07.08.2025
  • 14:01 Uhr
Was der Zoll-Deal für Deutschland heißt
News

Diese Bundesländer sind von den US-Zöllen besonders betroffen

  • 07.08.2025
  • 13:44 Uhr
Brosius-Gersdorf
News

Brosius-Gersdorf zieht Konsequenzen - und verzichtet auf Kandidatur

  • 07.08.2025
  • 13:36 Uhr
Leiche im Westerwald gefunden
News

Dreifachmord im Westerwald: Bei gefundener Leiche handelt es sich um geflohenen Verdächtigen

  • 07.08.2025
  • 13:34 Uhr
Landesregierung Sachsen-Anhalt - Haseloff und Schulze
News

Ministerpräsident Haseloff macht Weg für Nachfolger in Sachsen-Anhalt frei

  • 07.08.2025
  • 12:15 Uhr
13-Jähriger im Hamburger Stadtpark vermisst
News

Vermisster 13-Jähriger in Hamburg: Junge offenbar ertrunken

  • 07.08.2025
  • 12:06 Uhr
Vizekanzler Lars Klingbeil hat eine gemischte Bilanz der ersten 100 Tage von Schwarz-Rot gezogen.
News

Klingbeil zieht erste schwarz-rote Bilanz: "Hatten keine 100-Tage-Schonfrist"

  • 07.08.2025
  • 11:30 Uhr
Afrikanischer Büffel, Kaffernbüffel
News

US-Millionär und Trophäenjäger von Büffel getötet

  • 07.08.2025
  • 11:18 Uhr
Verabschiedet sich nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern: Thomas Müller.
News

Über den großen Teich - Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps

  • 07.08.2025
  • 10:48 Uhr
UKRAINE-CRISIS/TRUMP-RUSSIA-OIL
News

Kreml bestätigt: Putin trifft Trump - bereits in den nächsten Tagen

  • 07.08.2025
  • 10:29 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 7. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 7. August 2025 | 08:25

  • 04:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 19:45

  • 26:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 18:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 15:45

  • 10:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 6. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 6. August 2025 | 08:25

  • 04:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 19:45

  • 25:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 15:45

  • 10:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 5. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 5. August 2025 | 08:25

  • 05:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 4. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 4. August 2025 | 19:45

  • 26:17 Min
  • Ab 12