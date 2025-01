Konzern stellt Ultimatum: Stihl droht Regierung mit Abwanderung aus Deutschland

1.600 Arbeitnehmer betroffen

Familienunternehmen Mapal aus Aalen schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

Die Automobilbranche in Deutschland steckt weiterhin in der Krise. Der drohende Stellenabbau bei VW wirkt sich auch auf traditionsreiche Familienunternehmen aus. Ein Zulieferer schickt nun die Stammbelegschaft in Kurzarbeit.