Der Putin-Gegner Alexej Nawalny ist offenbar gestorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Gefängnisverwaltung. Der Gesundheitszustand des 47-Jährigen verschlechterte sich zuletzt zunehmend.

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist offenbar in Haft gestorben. Das teilte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Gefängnisverwaltung des nordrussischen Gebietes Jamal mit. Nawalny habe sich nach einem Spaziergang in seiner sibirischen Strafkolonie am Freitag (16. Februar) "unwohl gefühlt" und "nahezu sofort das Bewusstsein verloren".

Medizinisches Fachpersonal sei noch hinzugerufen worden, so der Bericht der Gefängnisverwaltung. Allerdings sei jeder Versuch, Nawalny wiederzubeleben, zwecklos geblieben. Die Todesursache sei noch Gegenstand von Ermittlungen.

Scholz und Selenskyj bekunden Beileid

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Rande einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Tod des Kremlkritikers geäußert. "In Gedanken sind wir bei Nawalnys Familie - seiner Frau und seinem Kind." Nawalny habe seinen Mut mit seinem Leben bezahlt, so Scholz. "Bedrückend, dass wer sich in Russland für die Demokratie einsetzt um sein Leben fürchten muss. Das ist etwas ganz Furchtbares." Wie sich Russland verändert hat, sei furchtbar, so der Kanzler. "Das ist längst keine Demokratie mehr."

Auch Selenskyj bezeichnete den Tod Nawalnys als "sehr bedauerlich". Für den ukrainischen Präsidenten sie es "offensichtlich", dass er getötet wurde. "Wie tausende weitere, die zu Tode gequält werden wegen dieses einen Menschen." Putin müsse zur Verantwortung gezogen werden für seine Verbrechen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Präsident Wladimir Putin sei in Kenntnis gesetzt worden. Weitere Details nannte er zunächst nicht. Nawalnys Team erklärte, es habe bislang keine Bestätigung über den Tod des Oppositionellen erhalten. Sein Anwalt Leonid Solowjow sagte der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta": "Auf Entscheidung von Alexej Nawalnys Familie kommentiere ich überhaupt nichts."

Nawalny galt als politischer Gefangener

Nawalny war unter anderem wegen angeblichem "Extremismus" zu insgesamt 19 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. International jedoch wurde der Politiker, der 2020 nur knapp einen Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok überlebte, als politischer Gefangener eingestuft. Menschenrechtsorganisationen forderten seit langem Nawalnys Freilassung.

Nachdem er in Deutschland von den Folgen des Giftanschlags behandelt worden war, kehrte Nawalny am 17. Januar 2021 nach Russland zurück - und wurde noch am Flughafen verhaftet. Schon im vergangenen Dezember war der Politiker über mehrere Wochen verschwunden. Im Nachhinein erwies sich, dass die Justiz ihn aus dem europäischen Teil Russlands in ein Straflager im hohen Norden Sibiriens verlegt hat. Nawalny vermutete, dass er dort vor der anstehenden Präsidentenwahl im März möglichst isoliert werden sollte.

USA und EU wollten über Verbleib informiert werden

Nawalny führte immer wieder Klagen gegen den Strafvollzug wegen Verletzung seiner Rechte. Er nutzte die Gerichtsauftritte nicht zuletzt zur beißenden Kritik an Putins autoritärem System und Moskaus Krieg gegen die Ukraine. Zuletzt wurde Nawalny mit Beginn des Wahlkampfes zu den Verhandlungen nicht mehr zugeschaltet.

Die USA, die EU sowie die Bundesregierung hatten sich in den vergangenen Wochen immer wieder besorgt gezeigt und die russische Führung aufgefordert, über Nawalnys Verbleib zu informieren. Russland wies dies aber als Einmischung in seine inneren Angelegenheiten zurück. Der Kreml teilte auch mit, dass er sich nicht um das Schicksal von Gefangenen in Russland kümmern könne.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Johannes Vogel, macht Russlands Präsidenten Wladimir Putin verantwortlich. "Putin ist ein Mörder", erklärt Vogel via Kurzmitteilungsplattform X. "Über Putins tödliche Brutalität darf sich niemand jemals täuschen."

