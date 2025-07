Kurioser Wettkampf: Hunde-Surfmeisterschaft in England - hier im kostenlosen Livestream verfolgen

Hunde auf dem Surfbrett – in England kämpfen Vierbeiner und ihre Menschen erst um zwei Guinness-Rekorde, anschließend um einen Titel. Verfolgen Sie das Event hier live!

In Poole an der Südküste Englands treffen sich an diesem Wochenende wieder die besten tierischen Wellenreiter: Bei der Surf-Meisterschaft der Hunde stürzen sich am Sonntag (27. Juli) Hunde und ihre Besitzer:innen gemeinsam aufs Brett – und jagen nicht nur nach dem Titel, sondern auch nach zwei offiziellen Guinness-Weltrekorden.

Auf dem Programm stehen zunächst ein 50-Meter-Paddleboard-Sprint für Mensch und Hund sowie der Versuch, mit möglichst vielen Hunden auf einem Riesenbrett eine Welle zu surfen. Die Stimmung ist ausgelassen, das Fell nass – und am Ende wird geklärt, wer sich "Meister im Hunde-Surfen" nennen darf.

Die Rekordversuche beginnen um 13:30 Uhr, ab 16:45 Uhr surfen dann die Vierbeiner im Halbfinale und Finale um den Meistertitel. Verfolgen Sie beide unterhaltsamen Events live im kostenlosen Joyn-Livestream - hier klicken!

