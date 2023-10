Kurz vor Landtagswahl: Faeser rauscht weiter ab - desaströser Umfrage-Tiefstand

In einer aktuellen Umfrage zur Landtagswahl in Hessen kommt die SPD mit Spitzenkandidatin Nancy Faeser nur noch auf 16 Prozent. Damit setzt sich das Umfrage-Desaster für die Bundesinnenministerin fort.

Kurz vor der anstehenden Landtagswahl in Hessen erreicht die SPD, angeführt von Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, einen neuen Tiefstand. In einer aktuellen Umfrage des Insa-Instituts, die von der "Bild"-Zeitung am Mittwoch (4. Oktober) veröffentlicht wurde, kommt die Partei auf einen Anteil von 16 Prozent - das sind vier Prozentpunkte weniger im Vergleich zum Vormonat.

Die Grünen und die AfD kommen ebenfalls auf 16 Prozent. Die CDU unter der Führung von Ministerpräsident Boris Rhein ist weiterhin in einer starken Position - ihre Werte liegen bei 31 Prozent.

Eine bemerkenswerte Entwicklung zeigt sich bei den Freien Wählern, die in der Umfrage einen Zustimmungswert von fünf Prozent erzielen. Wenn diese Ergebnisse bei der Wahl am kommenden Sonntag bestätigt würden, könnten die Freien Wähler erstmals in den hessischen Landtag einziehen. Sie teilen sich den Wert mit der FDP, die ebenfalls auf fünf Prozent kommt. Die Linke hingegen würde mit vier Prozent den Einzug in den Landtag verpassen.

Nicht die einzige schlechte Umfrage für Faeser

Die Umfrage wurde vom 25. September bis Montag (2. Oktober) unter insgesamt 1.000 Menschen in Hessen durchgeführt. Vergleichbare Umfragen von ARD und ZDF, die Ende der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, zeichnen ein ähnliches Bild.

Bei der Landtagswahl 2018 gewann die CDU mit 27,0 Prozent, damals unter Ministerpräsident Volker Bouffier. Die SPD und die Grünen erreichten jeweils 19,8 Prozent. Die AfD verzeichnete 13,1 Prozent, die FDP 7,5 Prozent und die Linke 6,3 Prozent. Die Freien Wähler schafften es damals mit 3,0 Prozent nicht in den Landtag. Derzeit wird Hessen von einer Koalition aus CDU und Grünen regiert.