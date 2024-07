Landkreis Kitzingen: Pärchen schlägt und beleidigt Polizisten

Drei Polizisten wurden im bayerischen Landkreis Kitzingen von einem jungen Mann und dessen Freundin verletzt. Das Paar befand sich offenbar im Rausch.

Ein junges Paar soll im Landkreis Kitzingen innerhalb einer Nacht mehrmals Polizisten geschlagen, beschimpft und so drei von ihnen leicht verletzt haben. Zudem seien bei beiden am Freitag (5. Juli) verschreibungspflichtige Medikamente gefunden worden, teilte die Polizei heute mit. Gegen den 22-Jährigen und seine 23 Jahre alte Freundin werde nun wegen diverser Gewaltdelikte und Verstößen nach dem Arzneimittel- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Zunächst soll der Mann am Abend vor dem Weinfest in Rödelsee Jugendlichen Medikamente angeboten haben. Eine alarmierte Polizeistreife habe ihm wegen seines äußerst aggressiven Verhaltens Handschellen angelegt. Daraufhin soll seine Freundin einem Polizisten gegen den Oberschenkel getreten haben. Anschließend wurde auch sie festgenommen. Nach dem Einsatz seien beide vor Ort entlassen worden.

Rund drei Stunden später fuhren Polizisten den Angaben nach zu einem gemeldeten Fahrraddiebstahl in Kitzingen und trafen dort wieder auf das Paar. Die beiden sollen weitere Polizisten beleidigt haben. Der 22-Jährige soll zudem einem Beamten mehrfach in den Bauch geschlagen haben, bei der Frau sei es bei einem versuchten Schlag geblieben. Daraufhin wurde der Mann in eine Arrestzelle gebracht.

Auch bei der angeordneten Blutentnahme und seiner Entlassung am frühen Morgen soll er sich aggressiv gezeigt haben. Ein Ermittlungsrichter habe daher seinen Gewahrsam verlängert. Ob inzwischen wieder auf freiem Fuß ist, war zunächst unklar.