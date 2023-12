Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" hat aufgrund von Flughafenbesetzungen der Lufthansa erheblichen finanziellen Schaden verursacht. Nun hoffen die Aktivist:innen auf einen Kompromiss.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Klimakativist:innen der "Letzten Generation“ haben der Lufthansa aufgrund von Klimaaktionen Flugausfälle, Verspätungen oder umgeleitete Flüge bereitet.

Diese verlangt nun Schadenersatz in Höhe von 740.000 Euro von den Klimaschützer:innen.

Mit der Zahlung erklären sich nun die Aktivist:innen einverstanden, wenn die Lufthansa auf einen Deal eingeht.

Aufgrund von mehreren Protestaktionen der der Gruppe "Letzte Generation" musste die Lufthansa erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen.

Nun haben die Klimaaktivist:innen – die vor allem mit ihren Klebeaktionen auf sich aufmerksam machen – der Lufthansa ein Angebot unterbreitet.

Im Video: Verkehrsminister Wissing will Klimaaktivisten härter bestrafen

740.000 Euro Schadenersatz für Rollfeld-Besetzung

Wie es in einem Bericht der "Bild am Sonntag heißt" fordere die Airline Eurowings für alle Lufthansa-Töchter 740.000 Euro Schadenersatz von der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation". Hintergrund seien mehrere Rollfeldbesetzungen gewesen, die zu Flugausfällen, Verspätungen oder umgeleiteten Flügen geführt hätten.

So seien im Juli 57 Flüge der Lufthansa-Gruppe am Hamburger Flughafen und 24 Flüge am Flughafen Düsseldorf betroffen gewesen. Hier belaufe sich der Gesamtschaden auf 620.000 Euro.

Hinzu kommt eine Aktion im November 2022 am Flughafen Berlin-Brandeburg. Hier hätten 35 Flüge mit rund 5.000 Passagier:innen unter einer Aktion der Klimakleber:innen gelitten. Es sei ein Schaden in Höhe von 120.000 Euro entstanden, schreibt "Bild am Sonntag".

Anzeige

Anzeige

Bei allen drei Aktionen seien Mitlieder:innen der Gruppe festgenommen worden, ergänzt die Deutsche Presse-Agentur (dpa), nachdem sie sich auf den Rollbahnen festgeklebt hatten. Die Polizei hatte die Ermittlungen gegen die Personen aufgenommen. Diese würde nun für die Schadenersatzforderungen in Betracht gezogen.

Im Video: "Letzte Generation" knöpft sich Weihnachtsbäume vor: Diese Städte sind betroffen

"Letzte Generation" schlägt Angebot vor